Η 52χρονη βρέθηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας.

Η Ντάνα Έντεν, 52 ετών, παραγωγός και δημιουργός της επιτυχημένης δραματικής σειράς Tehran, βρέθηκε νεκρή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τέταρτης σεζόν στην Ελλάδα.

Η Ντάνα ήταν γνωστή ως μία από τις πιο παραγωγικές και επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγούς του Ισραήλ.

Τις τελευταίες ημέρες, η τέταρτη σεζόν της σειράς γυρίστηκε στην Ελλάδα, την οποία η παραγωγός ταξίδεψε για να επιβλέψει στενά.

Εβραϊκά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Έντεν βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα από τον αδελφό της, ο οποίος την αναζητούσε, αφού δεν απαντούσε στα μηνύματά του.

Η ελληνική αστυνομία έχει διατάξει νεκροψία για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου και ξεκίνησε τη συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες προσωπικού του ξενοδοχείου, ενώ οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν εγκληματική ενέργεια και μιλάνε για αυτοχειρία.

Η σειρά «Τεχεράνη», που ακολουθεί έναν πράκτορα της Mossad στην ιρανική πρωτεύουσα, μεταδίδεται επίσης από το Apple TV, η οποία παρουσίασε πρόσφατα την τρίτη σεζόν.

Η Έντεν συνεργάστηκε στενά με την παραγωγό Shula Spiegel μέσω της Donna and Shula Productions, και υπήρξε παραγωγός σε πολλές επιτυχημένες ταινίες όπως «Saving the Wildlife», «She Has It», «Magpie» και «Shakshouka».