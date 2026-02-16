Τα στοιχεία δείχνουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές που έχουν εντοπιστεί σε δημόσια blockchains και συνδέονται με ύποπτες εγκληματικές δραστηριότητες.

Η χρήση κρυπτονομισμάτων από δίκτυα εμπορίας ανθρώπων αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, σύμφωνα με νέα έκθεση της εταιρείας ανάλυσης blockchain Chainalysis, η οποία καταγράφει άνοδο 85% στις σχετικές πληρωμές κατά το 2025. Τα στοιχεία δείχνουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές που έχουν εντοπιστεί σε δημόσια blockchains και συνδέονται με ύποπτες εγκληματικές δραστηριότητες.

Η αμερικανική εταιρεία αναφέρει ότι το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας εντοπίζεται στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου λειτουργεί ένα διευρυνόμενο εγκληματικό οικοσύστημα που περιλαμβάνει κέντρα διαδικτυακών απατών, παράνομες πλατφόρμες τζόγου και δίκτυα ξεπλύματος χρήματος, κυρίως κινεζόφωνης προέλευσης. Παρότι οι «υπηρεσίες» φαίνεται να εδρεύουν κυρίως στην περιοχή αυτή, οι πληρωμές προέρχονται από πελάτες στη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλία, αναδεικνύοντας την παγκόσμια εμβέλεια των κυκλωμάτων.

Σύμφωνα με τη Chainalysis, η δραστηριότητα που συνδέεται με την εμπορία ανθρώπων μέσω κρυπτονομισμάτων χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες: διεθνή δίκτυα συνοδών και πορνείας, πρακτορεία «εργασιακής τοποθέτησης» και κέντρα εξαπάτησης, καθώς και δίκτυα διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Οι εγκληματικές ομάδες αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το Telegram, για διαφήμιση υπηρεσιών, στρατολόγηση θυμάτων και συντονισμό πληρωμών.

Όπως επισημαίνει ο αναλυτής πληροφοριών της Chainalysis, Τομ ΜακΛάουθ, παρατηρείται μια ευρύτερη μετακίνηση από παλαιότερα φόρουμ του σκοτεινού διαδικτύου προς ημι-ανοιχτά οικοσυστήματα σε εφαρμογές μηνυμάτων, κάτι που σε συνδυασμό με τα κρυπτονομίσματα επιτρέπει στα δίκτυα αυτά να κλιμακώνονται ταχύτερα, να λειτουργούν με δομές «εξυπηρέτησης πελατών» και να μεταφέρουν χρήματα παγκοσμίως με πολύ λιγότερες τριβές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα οργανωμένα δίκτυα συνοδών και πορνείας, όπου τα δεδομένα του blockchain αποκαλύπτουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα πληρωμών και υψηλής αξίας συναλλαγές. Σχεδόν οι μισές από αυτές ξεπερνούν τα 10.000 δολάρια, ενώ πακέτα «VIP» με διασυνοριακά ταξίδια και πολυήμερες υπηρεσίες φέρονται να τιμολογούνται άνω των 30.000 δολαρίων. Αντίθετα, οι συναλλαγές που συνδέονται με δίκτυα πορνείας τείνουν να είναι μικρότερης αξίας, μεταξύ 1.000 και 10.000 δολαρίων, χωρίς ωστόσο να παύουν να εμφανίζουν χαρακτηριστικά οργανωμένης δράσης.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι λεγόμενοι «εργασιακοί μεσάζοντες», οι οποίοι στρατολογούν άτομα για εργασία σε κέντρα εξαπάτησης, κυρίως σε χώρες όπως η Καμπότζη και η Μιανμάρ. Τα τέλη στρατολόγησης κυμαίνονται συνήθως από 1.000 έως 10.000 δολάρια σε κρυπτονόμισμα, με αγγελίες που υπόσχονται υψηλούς μισθούς και κάλυψη εξόδων ταξιδιού. Σύμφωνα με την έκθεση, τα θύματα εξαναγκάζονται στη συνέχεια να συμμετέχουν σε ρομαντικές απάτες, ψεύτικες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και άλλες μορφές διαδικτυακής απάτης με στόχο πολίτες στο εξωτερικό.

Η Chainalysis εντόπισε επίσης δίκτυα που διακινούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, τα οποία λειτουργούν με συνδρομητικά μοντέλα χαμηλού κόστους, με περίπου τις μισές συναλλαγές να είναι κάτω των 100 δολαρίων. Τα έσοδα συχνά μεταφέρονται από γνωστά κρυπτονομίσματα σε πιο ανώνυμα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, όπως το Monero, ή σε υπηρεσίες άμεσης ανταλλαγής χωρίς έλεγχο ταυτότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, διαπιστώθηκαν διασυνδέσεις με διαδικτυακές κοινότητες ακραίου και σαδιστικού περιεχομένου που στοχεύουν ανηλίκους μέσω εκβιασμών.

Παράλληλα, η εταιρεία τονίζει ότι η διαφάνεια των δημόσιων blockchains προσφέρει πρωτοφανή ορατότητα στις χρηματοροές, διευκολύνοντας τις αρχές και τους αναλυτές να εντοπίζουν και να διαταράσσουν εγκληματικές δραστηριότητες. Όπως σημειώνει ο ΜακΛάουθ, το πραγματικό οικονομικό μέγεθος αυτών των δικτύων ανέρχεται τουλάχιστον σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, ενώ η σωματική και ψυχολογική βλάβη που προκαλείται είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη από οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.

Η έκθεση καταλήγει ότι, καθώς η υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να αυξάνεται, η χρήση τους τόσο για νόμιμους όσο και για παράνομους σκοπούς θα εντείνεται. Στο άμεσο μέλλον, η Chainalysis δεν αναμένει υποχώρηση της χρήσης κρυπτονομισμάτων σε δραστηριότητες που συνδέονται με την εμπορία ανθρώπων, ακόμη και αν η επιβολή του νόμου γίνεται πιο αποτελεσματική.