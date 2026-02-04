Το δημοφιλέστερο ψηφιακό νόμισμα έφτασε έως τα 72.884,38 δολάρια.

Το Bitcoin υποχώρησε πρόσκαιρα κάτω από το ψυχολογικό όριο των 73.000 δολαρίων χθες, Τρίτη, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο του 2024, καθώς εντάθηκαν οι πιέσεις πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά κρυπτονομισμάτων.

Το δημοφιλέστερο ψηφιακό νόμισμα έφτασε έως τα 72.884,38 δολάρια, σημειώνοντας ημερήσιες απώλειες που ξεπέρασαν το 6%, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και αποστροφής των επενδυτών προς τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Η πτώση του Bitcoin εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση αποεπένδυσης από assets υψηλού ρίσκου, καθώς οι αγορές επηρεάζονται τόσο από τις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και από την καθυστέρηση στην ανακοίνωση κρίσιμων οικονομικών στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της μερικής αναστολής λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους. Από τις αρχές του έτους, το Bitcoin έχει χάσει περίπου το 16% της αξίας του, με τις απώλειες να εντείνονται τις τελευταίες ημέρες. Το πρωί της Τετάρτης, ωστόσο, η τιμή του περιόρισε μέρος των απωλειών και κινούνταν γύρω στα 76.360 δολάρια.

Την ίδια στιγμή που τα κρυπτοστοιχεία βρίσκονται υπό πίεση διεθνώς, στην Ελλάδα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντείνει τους ελέγχους στα κρυπτονομίσματα, με το Bitcoin να βρίσκεται στο επίκεντρο των ελεγκτικών δράσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Μέσω της ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, οι φορολογικές αρχές αποκτούν για πρώτη φορά ένα οργανωμένο και θεσμοθετημένο πλαίσιο διασταυρώσεων για τα κεφάλαια που επενδύονται σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Με την κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών, η ΑΑΔΕ θα αποστέλλει στοιχεία στις αντίστοιχες αρχές του εξωτερικού και θα λαμβάνει δεδομένα για Έλληνες φορολογούμενους που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς πλατφόρμες, όπου το Bitcoin αποτελεί το κυρίαρχο κρυπτονόμισμα. Η πρώτη ανταλλαγή στοιχείων αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2027, αφού προηγουμένως οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων υποχρεωθούν να δηλώσουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν ή συναλλάσσονται σε Bitcoin και άλλα ψηφιακά assets.

Σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου, πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς τον συστηματικό έλεγχο και τη μελλοντική φορολόγηση των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί σε Bitcoin. Οι διασταυρώσεις θα στοχεύουν στη διαπίστωση του κατά πόσο τα επενδυμένα ποσά δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα, ενώ σε περιπτώσεις αδικαιολόγητων κεφαλαίων θα ενεργοποιούνται έλεγχοι για φοροδιαφυγή και, όπου απαιτείται, διαδικασίες διερεύνησης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Παρά το γεγονός ότι εδώ και δύο χρόνια λειτουργεί ειδική επιτροπή για τη θεσμική αντιμετώπιση των κρυπτονομισμάτων, ένα ολοκληρωμένο φορολογικό πλαίσιο για τη φορολόγηση της υπεραξίας από το Bitcoin δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί. Ωστόσο, η ενίσχυση της διαφάνειας και η διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας των φορολογικών αρχών σηματοδοτούν μια νέα εποχή αυστηρότερης εποπτείας της αγοράς, σε μια περίοδο που οι έντονες διακυμάνσεις της τιμής του Bitcoin επαναφέρουν το κορυφαίο κρυπτονόμισμα στο επίκεντρο του οικονομικού ενδιαφέροντος.