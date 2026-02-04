H Hyundai Motor δεν επιστρέφει στη Ρωσία αν και συνεχίζει να παρέχει εγγυήσεις και υπηρεσίες εξυπηρέτησης για τα ήδη πωληθέντα οχήματα.

Η Hyundai Motor δεν άσκησε το δικαίωμα επαναγοράς του πρώην εργοστασίου της στη Ρωσία, εντός της προθεσμίας του Ιανουαρίου - σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Reuters στις 2 Φεβρουαρίου, επικαλούμενο τη νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Hyundai και η θυγατρική της, Kia, ήταν κάποτε οι μεγαλύτερες ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες στη Ρωσία, όμως και οι δύο ανέστειλαν τη λειτουργία τους στις αρχές του 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις.

Το Reuters ανέφερε τον Δεκέμβριο ότι η Hyundai δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει την επιλογή επαναγοράς λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Μεγάλες ξένες μάρκες όπως οι Renault, Mercedes-Benz, Volkswagen και Toyota έχουν αποχωρήσει από τη ρωσική αγορά από το 2022, αφήνοντας τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να καλύψουν το κενό.

Το 2024, η Hyundai πούλησε το εργοστάσιό της στην Αγία Πετρούπολη στον ρωσικό όμιλο AGR Automotive Group έναντι 140.000 γουόν (97 δολάρια). Τα οχήματα που παράγονται στο εργοστάσιο έκτοτε διατίθενται στην αγορά με την επωνυμία Solaris, όνομα που προέρχεται από μοντέλο της Hyundai που είχε παραχθεί για τη ρωσική αγορά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά την απώλεια των δικαιωμάτων επαναγοράς, η αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε στο Reuters ότι θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες επισκευών στο πλαίσιο της εγγύησης και εξυπηρέτησης πελατών για οχήματα που είχαν πωληθεί στο παρελθόν.

Η Mazda έγινε η πρώτη ξένη αυτοκινητοβιομηχανία που έχασε το δικαίωμα επαναγοράς ρωσικών περιουσιακών στοιχείων τον Νοέμβριο του 2025. Η ιαπωνική εταιρεία πούλησε το 50% της συμμετοχής της σε κοινοπραξία στο Βλαδιβοστόκ με τον ρώσο εταίρο της, Sollers, το 2022, έναντι του συμβολικού τιμήματος του 1 ευρώ.