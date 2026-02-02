Οι γερμανικές αρχές κάνουν λόγω για πάνω από 16.000 παραβιάσεις των κυρώσεων προς την Ρωσία.

Πέντε άτομα τέθηκαν υπό κράτηση στη Γερμανία, καθώς κατηγορούνται ότι παραβίασαν το καθεστώς κυρώσεων που έχει επιβληθεί στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Η έρευνα αφορά παράνομες αποστολές εξειδικευμένου εξοπλισμού, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή οπλικών συστημάτων, με τελικό προορισμό τη Ρωσία μέσω εικονικών εταιρειών.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο άμεσης εμπλοκής ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Δίκτυο εικονικών εταιριών και δεκάδες υποθέσεις υπό διερεύνηση

Όπως γνωστοποίησε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, που προχώρησε στην έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης, οι πέντε κατηγορούμενοι φέρονται να απέκρυπταν αποστολές μηχανολογικού και τεχνικού εξοπλισμού από το Λούμπεκ του Σλέσβιγκ-Χολστάιν προς τη Ρωσία. Οι μεταφορές πραγματοποιούνταν μέσω ενός σύνθετου δικτύου εικονικών επιχειρήσεων και ενδιάμεσων χωρών, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται περίπου 75 διαφορετικές υποθέσεις, με ορισμένους από τους παραλήπτες να ταυτοποιούνται ως εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή όπλων. Οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να έχουν σημειωθεί έως και 16.000 παραβιάσεις των κανονισμών εμπάργκο, με τη συνολική αξία των εξαγόμενων προϊόντων να ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ραδιοτηλεόρασης SWR, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο Νικίτα Σ., ο οποίος διαθέτει γερμανική και ρωσική υπηκοότητα και φέρεται να συνδέεται με την εταιρία που είχε έδρα στο Λούμπεκ. Συνελήφθη κατά την άφιξή του στη Γερμανία, ενώ ακολούθησαν έρευνες από την αστυνομία, τις τελωνειακές υπηρεσίες και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών (BND) σε ακίνητα που σχετίζονται με τον ίδιο και τους τέσσερις φερόμενους συνεργάτες του.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, τη Φρανκφούρτη, το Σλέσβιγκ-Χολστάιν και τη Νυρεμβέργη. Όσον αφορά την υπηκοότητα των υπόπτων, κάποιοι είναι Γερμανοί πολίτες, άλλοι κατέχουν διπλή γερμανική και ρωσική υπηκοότητα, ενώ ένας διαθέτει γερμανική και ουκρανική.