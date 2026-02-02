Η μεταμόσχευση προσώπου έγινε από δότρια η οποία είχε υποβληθεί σε υποβοηθούμενη ευθανασία.

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Βαλ Ντ΄Εβρόν της Βαρκελώνης πραγματοποιήθηκε μια πρωτοποριακή μεταμόσχευση προσώπου, στην οποία η δωρήτρια, για πρώτη φορά παγκοσμίως, προσέφερε το πρόσωπό της πριν υποβληθεί σε υποβοηθούμενη ευθανασία. Η επέμβαση, διάρκειας 24 ωρών, περιλάμβανε τη μεταμόσχευση ιστών από το κεντρικό τμήμα του προσώπου και χρειάστηκε τη συμμετοχή περίπου 100 ειδικών από διαφορετικούς ιατρικούς κλάδους, όπως ψυχίατροι και ανοσολόγοι, σύμφωνα με πηγές του νοσοκομείου.

Η επικεφαλής της επέμβασης, Ελίζαμπετ Νάβας, τόνισε ότι η δωρήτρια έδειξε «ένα επίπεδο ωριμότητας που μας άφησε άφωνους».

«Κάποιος που έχει αποφασίσει να τερματίσει τη ζωή του αφιερώνει μια από τις τελευταίες επιθυμίες του σε έναν άγνωστο και του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία τέτοιου μεγέθους», πρόσθεσε η ίδια.

Η λήπτρια, γνωστή μόνο με το μικρό όνομα Κάρμε, είχε υποστεί νέκρωση ιστών στο πρόσωπο λόγω βακτηριακής λοίμωξης από τσίμπημα εντόμου. Η κατάσταση της είχε περιορίσει την ικανότητά της να μιλά, να τρώει και να βλέπει.

Σε συνέντευξη Τύπου, η Κάρμε δήλωσε: «Όταν κοιτάζω στον καθρέφτη στο σπίτι μου, σκέφτομαι ότι αρχίζω να δείχνω περισσότερο σαν τον εαυτό μου», προσθέτοντας ότι η ανάρρωσή της εξελίσσεται πολύ καλά.

Για τέτοιου είδους μεταμοσχεύσεις, ο δωρητής και ο λήπτης πρέπει να έχουν το ίδιο φύλο, την ίδια ομάδα αίματος και παρόμοιο μέγεθος κεφαλής.

Η Ισπανία «πρωταθλήτρια» στις μεταμοσχεύσεις

Η Ισπανία, με 49,4 εκατομμύρια κατοίκους, αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στις μεταμοσχεύσεις οργάνων εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες. Το 2021 έγινε η τέταρτη ευρωπαϊκή χώρα που νομιμοποίησε την ευθανασία. Οι μισές από τις έξι μεταμοσχεύσεις προσώπου που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ισπανία έγιναν από γιατρούς του Βαλ ντ’Εβρόν, όπου είχε γίνει και η πρώτη πλήρης μεταμόσχευση προσώπου παγκοσμίως το 2010.

Ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου απέφυγε να δώσει ακριβή ημερομηνία για λόγους ιδιωτικότητας, αναφέροντας μόνο ότι η επέμβαση έγινε το φθινόπωρο του 2025. Το 2024, στην Ισπανία, υποβλήθηκαν σε υποβοηθούμενη ευθανασία 426 άτομα, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν περίπου 6.300 μεταμοσχεύσεις οργάνων, κυρίως νεφρών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.