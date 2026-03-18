Ο Χάρης Δούκας είχε κατηγορήσει νωρίτερα ο Κώστα Μπακογιάννη για υποκρισία.

Συνέχεια στην κόντρα με τον Χάρη Δούκα, για χώρο πρασίνου στα Άνω Πατήσια, έδωσε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», με ανάρτησή του ανέφερε πως υπήρχε απόφαση του 2023 να αποκτηθεί το συγκεκριμένο οικόπεδο για να γίνει παρκάκι, αλλά η τωρινή δημοτική Αρχή εγκατέλειψε το έργο.

Ο Δήμος Αθηναίων απάντησε άμεσα κατηγορώντας τον κ. Μπακογιάννη για υποκρισία. «Ο κ. Μπακογιάννης δεν δικαιούται να μιλά για πράσινο. Γιατί η πραγματικότητα είναι μία: κορόιδευε και εξαπατούσε συνειδητά τους κατοίκους των Άνω Πατησίων» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανανκοίνωση του Δήμου Αθηναίων.

«Το μόνο πράσινο που νοιάζει τον κύριο Δούκα είναι αυτό των συνέδρων του ΠΑΣΟΚ» απάντησε ο Κώστας Μπακογιάννης χαρακτηρίζοντας «υποκρισία είναι να λέει ότι νοιάζεται για το πράσινο της πόλης. Η αλήθεια είναι μία: Ένας χώρος πρασίνου χάνεται με ευθύνη του».