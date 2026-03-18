Αντιδράσεις στον Δήμο Αθηναίων προκάλεσαν οι δηλώσεις Μπακογιάννη για τη δημιουργία πάρκου στα Άνω Πατήσια.

Αιχμηρή ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων στον πρώην δήμαρχο, Κώστα Μπακογιάννη, με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις του σχετικά με την ανάπλαση οικοπέδου στα Άνω Πατήσια.

Ο Δήμος Αθηναίων κατηγορεί ευθέως τον Κώστα Μπακογιάννη ότι για δύο χρόνια παραπλανούσε τους κατοίκους των Άνω Πατησίων, διαβεβαιώνοντας πως η διαδικασία απαλλοτρίωσης προχωρά, ενώ στην πράξη δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες.

Όπως φαίνεται στην απάντηση του δήμου, η αδράνειά του οδήγησε στην απώλεια του χώρου, ενώ τον κατηγορεί ότι συνεχίζει να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, αποποιούμενος τις ευθύνες του. Τονίζεται επίσης ότι η πόλη χρειάζεται περισσότερο πράσινο, αλλά και λιγότερη υποκρισία.

{https://x.com/KBakoyannis/status/2034171955381776847}

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Μπακογιάννης πραγματοποίησε περιοδεία σε περιοχές του δήμου, συζητώντας με πολίτες και ένα από τα ζητήματα ήταν η ανάπλαση οικοπέδου στα Άνω Πατήσια σε πάρκο, καταγγέλλοντας ότι δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για να περάσει το πάρκο στην ιδιοκτησία του Δήμου Αθηναίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

«Ο κ. Μπακογιάννης δεν δικαιούται να μιλά για πράσινο. Γιατί η πραγματικότητα είναι μία: κορόιδευε και εξαπατούσε συνειδητά τους κατοίκους των Άνω Πατησίων.

Για δύο χρόνια τους διαβεβαίωνε ότι «όλα πάνε καλά», ενώ στην πράξη δεν έκανε καμία από τις απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει η απαλλοτρίωση. Άφησε συνειδητά τον χώρο να χαθεί. Σήμερα συνεχίζει να παραπληροφορεί τους πολίτες. Εμφανίζεται να καταγγέλλει μια εξέλιξη για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος και ζητάει μάλιστα και τα ρέστα. Η ιστορία όμως έχει ήδη γραφτεί. Όποιον ελεύθερο χώρο διαχειρίστηκε, τον άφησε να γίνει τσιμέντο. Η πόλη πράγματι χρειάζεται περισσότερο πράσινο. Χρειάζεται όμως και λιγότερη υποκρισία».