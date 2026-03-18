Ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση των μετακινήσεων στην Αθήνα κάνει ο Δήμος Αθηναίων, προχωρώντας στον σχεδιασμό δημοτικής συγκοινωνίας με σύγχρονα, φιλικά προς το περιβάλλον μέσα. Το σχέδιο σύμφωνα με τον δήμαρχο Χάρη Δούκα, που έχει ήδη λάβει το «πράσινο φως» από τον ΟΑΣΑ, εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου δικτύου που θα καλύψει περιοχές της πόλης με ελλείψεις στη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

4 νέες γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας

17 ηλεκτρικά λεωφορεία

Δίκτυο 40 χιλιομέτρων με 185 στάσεις σε γειτονιές της πόλης

Διασύνδεση με βασικά μέσα σταθερής τροχιάς, όπως Μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ

Πλήρως προσβάσιμες στάσεις για όλους τους πολίτες

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος μετακινήσεων που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών, θα μειώσει την κυκλοφοριακή επιβάρυνση και θα ενισχύσει τη χρήση «πράσινων» μέσων μεταφοράς στην πρωτεύουσα.

