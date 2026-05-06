Δείτε το βίντεο από την ορκωμοσία του Πέτρου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.

Μετά από 16 μήνες στο Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Αθηναίων, η Όλγα Κλείτσα της «Ανατρεπτικής Συμμαχίας» έδωσε τη «σκυτάλη» στον Πέτρο Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει διατελέσει δημοτικός σύμβουλος από το 2010-2023, ενώ παράλληλα είναι συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ.

Η είδηση δεν είναι αυτή, η είδηση είναι ότι το μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, σε μια κίνηση ακτιβισμού αντί να επαναλάβει τον πολιτικό όρκο που εκφώνησε ο αντιδήμαρχος και με τον οποίο δήλωνε πίστη στην Ελλάδα, το Σύνταγμα και τους νόμους, έδωσε έναν δικό του, ξεχωριστό, όρκο, που δεν είχε καμία σχέση με τον προβλεπόμενο, προκαλώντας την αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη.

Το κείμενο της ορκωμοσίας

Το κείμενο που διάβασε ο Πέτρος Κωνσταντίνου κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του: «Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης-κεφαλαίου-ΕΕ και του ιμπεριαλισμού. Για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους! Για να μπει τέλος στους πολέμους και τη γενοκτονία στη Γάζα. Για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη "Βιολάντα". Για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα.

Για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της Αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Καισαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί».

Γεωργιάδης: Εξευτελίζει την ορκωμοσία λέγοντας ανοησίες

Τα όσα είπε ο Πέτρος Κωνσταντίνου προκάλεσαν την αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη. «Αυτό είναι πραγματικά εξοργιστικό. Αυτό το φαιδρό πρόσωπο της Ανταρσύα ένας Πέτρος Κωνσταντίνου εξευτελίζει την ορκωμοσία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων λέγοντας όλες αυτές τις ανοησίες αντί για τον όρκο στο Σύνταγμα και τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν έχει καμμία απολύτως θέση εκεί έως ότου δώσει τον νενομισμένο όρκο», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/reel/3818755531764593}