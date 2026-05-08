«Σε αντιδημοφιλείς ατζέντες πρέπει να βγαίνουμε όλοι ακόμα ακόμα πιο μπροστά», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Για τη «φανέλα που πρέπει να ιδρώνει», φράση που χρησιμοποίησε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της ομιλίας του στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ και για τα «καρφιά» του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Νίκου Δένδια μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης στα Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα», με τον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή.

«Για να κερδίσεις μάχες πρέπει να ιδρώσεις τη φανέλα»

«Η φράση του Πρωθυπουργού δεν ήταν αρνητικής φύσεως, δεν μιλούσε για κάποιους που δεν ιδρώνουν. Είπε το αυτονόητο που και ο ίδιος το έχει βιώσει από βουλευτής Β ‘ Αθηνών, υπουργός και πάνω από όλα ένα στέλεχος της ΝΔ που έφτασε να ηγείται της παράταξης και της χώρας, ότι για να κερδίσεις μάχες πρέπει να ιδρώσεις τη φανέλα», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Πολλές φορές όταν η επικαιρότητα είναι πιο δύσκολη για μια κυβέρνηση, τα ερωτήματα είναι πιο έντονα από εσάς, τους δημοσιογράφους και την κοινωνία και οι απαντήσεις πρέπει να είναι ακόμα πιο ξεκάθαρες, σε αντιδημοφιλείς ατζέντες, εκεί πρέπει να βγαίνουμε όλοι ακόμα ακόμα πιο μπροστά. Θεωρώ ότι είναι κάτι που έπρεπε να ειπωθεί από τον Πρωθυπουργό.

Ήταν σαφές. Έχουμε βιώσει περιόδους με μονοθεματική επικαιρότητα, χαρακτηριστικότερη περίοδος ήταν πριν από περίπου ένα χρόνο με το ατύχημα των Τεμπών. Με αφορμή την επέτειο της τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών επιχειρήθηκε μια προσπάθεια, πρωτοφανής προσπάθεια, παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης. Εκεί τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα, γιατί είχες να αντιμετωπίσεις ένα υπαρκτό θέμα, ένα πολύ σοβαρό δυστύχημα με πολύ σοβαρές ποινικές προεκτάσεις και τον πόνο των ανθρώπων αυτών που θέλουν δικαίωση, όπως όλη η κοινωνία.

Άρα με απόλυτο σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς, έπρεπε να αντικρούσουμε διάφορες θεωρίες, οι οποίες είχαν πάει να γίνουν κτήμα της κοινής γνώμης από την αντιπολίτευση. Εκεί η αλήθεια είναι ότι κάποιοι βγήκαν λίγο παραπάνω μπροστά».

«Τα προβλήματα της κοινωνίας είναι η δική μας ατζέντα»

«Εντάξει, έχω μια άποψη, έχω μια άποψη ότι όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένω στέλεχος της κυβέρνησης, πέρα από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, είσαι και πολιτικό στέλεχος.

Και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό είναι κάτι που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι να ιδρώνουμε τη φανέλα. Προφανώς, αυτό δεν έχει μόνο τη διάσταση της επικοινωνιακής παρουσίας σε Μέσα, έχει και τη διάσταση της παρουσίας στις περιοχές. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν έχει μόνο παρουσία μόνο στα Μέσα, έχει παρουσία... Με λίγα λόγια, με λίγα λόγια, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε, είναι ένα παράδειγμα που ακολουθώ και εγώ και ως Γραμματέας του κόμματος και τώρα ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και ως υποψήφγιος βόρειο τομέα. Την ατζέντα τη διαμορφώνει η κοινωνία. Τα προβλήματα της κοινωνίας πρέπει να είναι η δική μας ατζέντα.

«Κανένα πρόβλημα με τον Νίκο Δένδια»

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων, αν θεωρεί ότι «φωτογραφήθηκε» ο Νίκος Δένδιας από τα όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. «Ο Νίκος Δένδιας είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών. Η Ελλάδα έχει καταφέρει πολλά σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Η συζήτηση αυτή είναι λάθος να εστιάζεται σε έναν υπουργό ή ένα πρόσωπο», είπε και συμπλήρωσε: «Δεν θα ερμηνεύσω τον υπουργό Υγείας, αλλά επειδή επικοινωνώ μαζί του, νομίζω ότι η κουβέντα έχει να κάνει ευρύτερα με το πόσο πρέπει να βγαίνουμε μπροστά».

Σχετικά με το αν υπάρχει εμμονή του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Νίκο Δενδια είπε ότι: «Δεν υπάρχει. Όταν ξεφεύγουμε από τη συζήτηση, που ενδιαφέρει τον κόσμο, που μας ακούει, τότε μόνο κακό κάνει. Είναι πρωτοφανής γεωπολιτική συγκυρία, υπάρχει ανησυχία για το πως θα επηρεαστεί η καθημερινότητα. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει πολλά. Τεράστιες επιτυχίες και πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Στόχος να μένουμε σε αυτό. Όλες οι άλλες συζητήσεις δεν αφορούν».

«Εκλογές το 2027»

Αναφορικά με τις επερχόμενες εκλογές είπε: «Εμμένω στα όσα είπε ο πρωθυπουργός. Εκλογές το 2027. Από κει και πέρα... Όταν μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο... ακούγονται πολλά. Δεν είναι θέμα επιφύλαξης. Κάθε μήνα θα διαβάζουμε ότι γίνονται εκλογές».

Δημοσκοπήσεις

Για τα ποσοστά της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις, που εμφανίζουν κάμψη, μετά και τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι: «Μεγάλη σημασία η πρόθεση. Ασκήσεις επί χάρτου είναι, άρα πρέπει να γίνει στο 100%. Το 2023 λίγο πριν την τελική ευθεία των εκλογών, μπήκαμε στην κούρσα περίπου με αυτά τα ποσοστά εκκίνησης. Δε λέω ότι θα γίνει το ίδιο. Πιστεύω όμως, βλέποντας τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, αλλά και την πραγματικότητα ότι: η επιτυχία έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα μας και με το τι θα πούμε για την επόμενη 4ετια

Το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα Μητσοτάκη και ΝΔ, είναι ότι αυτό που λέμε ότι έχει αρχή, μέση και τέλος, με ποιο σημαντικό θέμα την Οικονομία. Δε λέμε μόνο τι θα δώσουμε, εξηγούμε και πως το δίνουμε. Δημιουργούμε τις συνθήκες. Αυτό είναι μια πολιτική με αρχή, μέση και τέλος. Πολιτεύεσαι με πρόγραμμα, και από την άλλη ακούμε μόνο τοξικότητα κλπ. Παραμένω συγκροτημένα αισιόδιοξος».

«Κόμμα Τσίπρα»

Σχετικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είπε: «Δεν υποτιμάμε ότι επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός. Αυτό αποτελεί ένα πολιτικό γεγονός. Η ΝΔ οφείλει να απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Ο Τσίπρας παίζει σε άλλο γήπεδο, δυστυχώς το πιο δημοφιλές της μεταπολιτευτικής Ελλάδας (δημαγωγίας, έντονης αντιπαράθεσης). Η εξέλιξη δε θα αλλάξει τη στόχευσή μας. Σίγουρα αλλάζει τα δεδομένα».

Συμπλήρωσε ότι μια «εκτίμηση για 2ο κόμμα θα είναι βιαστική. Πλεονέκτημα Τσίπρα σε σχέση με Ανδρουλάκη είναι ότι ο 1ος είναι αυθεντικότερος εκφραστής. Μειονέκτημα, ότι έχει δοκιμαστεί. Τον έχουμε δει και έχει την αξία του. Οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν».

Για παρουσία Καραμανλή στο συνέδριο ΝΔ

Τέλος, αναφορικά με την απουσία του Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Ακόμα δεν υπάρχει κάποια απόφαση. Ξεκίνησαν προχθές οι προσκλήσεις. Έχει προσωπική σχέση ο κ. Ρουσόπουλος, θα τον επισκεφτεί, θα τον καλέσει. Απόφαση του Καραμανλή το τι θα κάνει. Προφανώς είναι ένα ζωντανό κομμάτι της παράταξης, δε θα σβήσει ποτέ. Προφανώς θέλουμε να είναι. Κάθε ένας από εμάς πηγαίνει στο συνέδριο για την παράταξη και την ιστορία της. Είναι μια προσωπική απόφασή του».

Καταλήγοντας πρόσθεσε: «Νομίζω ότι η πορεία της ΝΔ και οι επόμενες εκλογές θα εξαρτηθούν από το πόσο η ΝΔ θα απαντήσει στα περισσότερα καυτά ερωτήματα του συνόλου της κοινωνίας. Όλα έχουν την αξία τους, αλλά ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση όσα λέει το κάθε κόμμα».