Ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε εκ νέου σήμερα για τους υπουργούς που «δεν ιδρώνουν τη φανέλα».

Νέες αιχμές για τους υπουργούς που «δεν ιδρώνουν τη φανέλα» άφησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, βάζοντας με σαφή τρόπο ξανά στο «στόχαστρό» του τον Νίκο Δένδια. Ο υπουργός Υγείας μίλησε, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, για υπουργούς που είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.

«Υπάρχουν τρεις κατηγορίες υπουργών. Η μία κατηγορία είναι αυτή που δεν εμφανίζεται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική τους περιφέρεια, άντε σε καμιά συνέντευξη, να κόψουν καμιά κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάλια και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη. Τους βλέπετε, μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Πώς μπόρεσαν οι αρχαίοι Έλληνες να επικρατήσουν με τους Πέρσες; Γιατί έγιναν αξιόμαχοι στη μάχη. Πώς το πέτυχαν αυτό; Γιατί εφηύραν τη φάλαγγα που έκανε τους λίγους να φαίνονται πολλοί. Εν μέρει το κάνει η ΚΟ. Όχι όλοι, αλλά έχουμε και βουλευτές φοβερούς και μαχητικούς», πρόσθεσε.

Το Μαξίμου στοχοποιεί Δένδια - Τι κρύβουν οι βολές από Γεωργιάδη και Πλεύρη

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Βασίλης Σκουρής ανέφερε στη στήλη του «Παιχνίδια Εξουσίας» πως χωρίς το «πράσινο φως» ή έστω τη σιωπηρή αποδοχή εκ μέρους του πρωθυπουργού οι επιθέσεις αυτές δεν θα μπορούσαν να γίνουν.

Αναλυτικά:

Ενώπιον μιας ενδοκυβερνητικής αντιπαράθεσης με άγνωστες προς το παρόν συνέπειες βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία μετά τις επιθέσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και του Θάνου Πλεύρη στον Νίκο Δένδια.

Επιθέσεις που έγιναν μάλιστα παρουσία του πρωθυπουργού, γεγονός που καθιστά το γεγονός περισσότερο σημαντικό. Χωρίς, άλλωστε, το «πράσινο φως» ή έστω τη σιωπηρή αποδοχή εκ μέρους του πρωθυπουργού οι επιθέσεις αυτές δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Και αν γινόταν θα συναντούσαν την αντίδραση του Μαξίμου -ενώ τώρα η «υπόγεια» υποστήριξη του στις επιθέσεις υπήρξε κάτι παραπάνω από φανερή.

Η στοχοποίηση του υπουργού Άμυνας από μέλη της κυβέρνησης παρόντος του Κυριάκου Μητσοτάκη προϊδεάζει πως η εσωκομματική αντιπαράθεση στη ΝΔ για την επόμενη μέρα μόλις ξεκινά.

Ο Νίκος Δένδιας αποτελεί αυτή τη στιγμή όχι απλώς τον επιφανέστερο «δελφίνο» αλλά και τον «δελφίνο» εκείνο που διαθέτει ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο απέναντι σε αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος σε λίγο συμπληρώνει δέκα έτη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης που αυτή τη στιγμή αποτελεί τον βασικό αντίπαλο του υπουργού Άμυνας για την επόμενη μέρα στη ΝΔ όταν έρθει η ώρα της αποχώρησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δείχνει περισσότερο ως συνεχιστής της πολιτικής του πρωθυπουργού με τις αναγκαίες βεβαίως αναπροσαρμογές, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δείχνει να είναι απολύτως ταυτισμένος μαζί του. Ο δε Άδωνις Γεωργιάδης συγκροτεί μέσω των συνεχών παρεμβάσεών του όλο το προηγούμενο διάστημα συγκροτεί τη δική του «δεξιά πλατφόρμα» μέσω της οποίας θα διεκδικήσει την ηγεσία, ενώ παρόν στην επόμενη μέρα εκτιμάται ότι θα είναι και ο Βασίλης Κικίλιας που στηρίζει τον πρωθυπουργό και δεν ανοίγει ακόμα τα χαρτιά του.

Το ερώτημα μετά και τις επιθέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη εναντίον του υπουργού Άμυνας είναι αν και πώς θα αντιδράσει ο Νίκος Δένδιας. Οι γνωρίζοντες σημειώνουν πως ο υπουργός Άμυνας έχει αποφύγει επιμελώς να ανοίξει πρώτος τον εσωκομματικό πόλεμο, πως δεν είναι αυτός που «χειρών αδίκων ήρξατο». Και πως πλέον δικαιολογείται να απαντήσει στις εναντίον του επιθέσεις, ανεξαρτήτως εάν και πότε θα το πράξει. Εκείνο που αυτή τη στιγμή είναι βέβαιο είναι πως στο Συνέδριο της ΝΔ (15-17 Μαΐου) θα παρουσιάσει το δικό του «Μανιφέστο», τη δική του πολιτική πλατφόρμα για τη χώρα και τη Νέα Δημοκρατία.

Πολιτικοί παρατηρητές πάντως επιμένουν πως η τακτική των επιθέσεων κατά του Νίκου Δένδια τον ισχυροποιεί ως τον εναλλακτικό πόλο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θέτει απέναντι στο κυβερνών κόμμα και πολλούς «καραμανλικούς» εξ εκείνων που δεν έχουν ενσωματωθεί στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε κάθε περίπτωση η αντιπαράθεση των «δελφίνων» για την επόμενη μέρα στο νυν κυβερνών κόμμα περνάει από το παρασκήνιο στο προσκήνιο.