Η σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την πορεία του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε νέα σημαντική επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του δείκτη εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 5%, εξέλιξη που ενισχύει τις ανησυχίες για τη διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία. Ήδη η Eurostat είχε προϊδεάσει για την ανοδική πορεία, ανακοινώνοντας την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 4,6% σε ετήσια βάση.

Οι νέες ανατιμήσεις αποδίδονται κυρίως στην άνοδο των τιμών στα καύσιμα, στα τρόφιμα και σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, με ιδιαίτερη επιβάρυνση στις μεταφορές. Η διατήρηση των τιμών ενέργειας σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου αύξησε αισθητά το μεταφορικό κόστος και, κατ’ επέκταση, το συνολικό κόστος παραγωγής, επιβαρύνοντας τόσο τη βιομηχανία όσο και τον αγροτικό τομέα.

Ιδιαίτερα ανησυχητική θεωρείται η εξέλιξη στις τιμές των τροφίμων, καθώς η αύξηση του κόστους παραγωγής δεν έχει ακόμη περάσει πλήρως στον τελικό καταναλωτή. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μέρος των αυξήσεων απορροφάται προσωρινά από τη βιομηχανία, τους χονδρεμπόρους και τα σούπερ μάρκετ, ωστόσο θεωρείται πιθανό να μετακυλιστεί σταδιακά τους επόμενους μήνες, διατηρώντας τις πληθωριστικές πιέσεις σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Την ίδια στιγμή, το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ανακοίνωσε ότι οι τιμές στα μεγάλα σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν κατά 2,23% τον Απρίλιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε 14 από τις 23 κατηγορίες προϊόντων που παρακολουθεί το ΙΕΛΚΑ, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να εντοπίζονται στα οπωροκηπευτικά, όπου η άνοδος έφθασε το 11,96%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των τελευταίων μηνών.

Σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στις βρεφικές και παιδικές τροφές κατά 7,43%, στα αλλαντικά κατά 7,11%, στα φρέσκα κρέατα κατά 5,57% και στα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά κατά 4,19%. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν τα περιορισμένα αποτελέσματα του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, καθώς οι ανατιμήσεις συνεχίζονται σε βασικά είδη διατροφής και καθημερινής κατανάλωσης.

Παράλληλα, η υψηλή εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τις εισαγωγές πρώτων υλών και ενεργειακών προϊόντων εντείνει την επίδραση των διεθνών ανατιμήσεων στην εγχώρια αγορά, μεταφέροντας το αυξημένο κόστος τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση.

Ιδιαίτερα έντονες παραμένουν οι πιέσεις και στο επίπεδο της παραγωγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκε τον Μάρτιο του 2026 κατά 8,3% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, ενώ σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους η αύξηση έφθασε το 10%. Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι αυξήσεις στα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγές, με τον σχετικό δείκτη να ενισχύεται κατά 20,8% σε ετήσια βάση και κατά 22% σε μηνιαία βάση.

Ανοδική πορεία ακολούθησαν και οι τιμές παραγωγού για την εγχώρια αγορά, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 3,3% σε ετήσια βάση και κατά 5,2% σε μηνιαία βάση. Η επίδοση αυτή κατατάσσει την Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τις υψηλότερες ανατιμήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η μηνιαία άνοδος 5,2% στις τιμές παραγωγού εγχώριας αγοράς ήταν η τέταρτη υψηλότερη μεταξύ των 27 κρατών-μελών, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. διαμορφώθηκε στο 3,2% και στην Ευρωζώνη στο 3,4%.

Οι νέες πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά βρίσκονται ήδη αντιμέτωπα με αυξημένο κόστος διαβίωσης. Η συνεχιζόμενη άνοδος στις τιμές τροφίμων, καυσίμων και βασικών υπηρεσιών περιορίζει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ενώ εντείνει την αβεβαιότητα για την πορεία των δαπανών τους επόμενους μήνες. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι, εφόσον οι αυξήσεις στο κόστος παραγωγής περάσουν σταδιακά στις τελικές τιμές, οι πιέσεις στην καθημερινότητα των πολιτών θα διατηρηθούν, επηρεάζοντας κυρίως τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, τα οποία διαθέτουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε βασικά αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης.