«Με ευθύνη της κυβέρνησης και τη συναίνεση του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης η χώρα έχει γίνει μέρος του ιμπεριαλιστικού πολέμου, που οδήγησε (και) στις τελευταίες ανατιμήσεις».

Το ΚΚΕ για τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής και την εκτίναξη της ακρίβειας:

Η πατρίδα που κερδίζει…

Τράπεζες: Η συνολική κερδοφορία τους για το 2025 διαμορφώθηκε στα 5,5 δις ευρώ (4,3 δις ευρώ για το 2024).

Οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο: Κατέγραψαν το 2025 ρεκόρ κερδοφορίας με καθαρά κέρδη 12,1 δισ. ευρώ. Τα μερίσματα που θα μοιράσουν ανέρχονται σε 6,1 δισεκατομμύρια, το υψηλότερο ποσό από το 2007 (5,4 δισ.)!

Ενεργειακοί όμιλοι: καθαρά κέρδη πάνω από 2 δισ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με το 2024.

Η πατρίδα που πληρώνει!

10% αύξηση το 2025 στα ενοίκια.

20% αύξηση της τιμής της αμόλυβδης το τελευταίο 4μηνο.

20% αύξηση τιμής στο μοσχαρίσιο κρέας σε ένα χρόνο.

Αυξήσεις ως 40% στα λιπάσματα.

7 δισεκατομμύρια ευρώ πλήρωσε το 2025 ο λαός για ΝΑΤΟϊκές δαπάνες, οι οποίες διπλασιάστηκαν μέσα σε μία δεκαετία. Αυτές τις δαπάνες τις ψηφίζουν μαζί κάθε χρόνο η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση κλπ.

Ο ελληνικός λαός πληρώνει από την τσέπη του τις αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων εκτός συνόρων, στο πλαίσιο των σχεδιασμών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ.

Μόνο μία ημέρα πλεύσης ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα (βρίσκεται εκεί για να προστατεύει τους εφοπλιστές και να στηρίζει το Ισραήλ) κοστίζει 500.000 ευρώ!

Τα «μέτρα» της κυβέρνησης για τις ανατιμήσεις

Επιδοτούν την ακρίβεια. Καλύπτουν με κρατικό χρήμα τις μεγάλες ανατιμήσεις, εξασφαλίζοντας τα τεράστια κέρδη των ομίλων ενέργειας και καυσίμων!

Μεγαλώνουν τη ληστεία του λαού, μέσω των άδικων έμμεσων φόρων (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι για τα καύσιμα κ.λπ.). Οι αυξήσεις στις τιμές οδηγούν σε αύξηση των κρατικών εσόδων, που πληρώνουν και πάλι τα λαϊκά στρώματα.

Προσφέρουν επιπλέον κρατικό χρήμα στους ομίλους, όπως το μέτρο ενίσχυσης των ακτοπλοϊκών εταιρειών για να “συγκρατήσουν” τις ήδη... πολύ αυξημένες περσινές τιμές!

Συνεχίζουν την μεγάλη κλοπή σε βάρος των συνταξιούχων. Αντί να τους επιστραφούν η 13η και η 14η σύνταξη, η κυβέρνηση ανακοίνωσε 50 ευρώ αύξηση στο ετήσιο επίδομα των χαμηλοσυνταξιούχων.

Το σύνολο των κυβερνητικών μέτρων είναι 800 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ, μόνο τον Ιανουάριο, έφτασαν τα 3,1 δισ. Ευρώ!

Η ακρίβεια είναι η άλλη όψη της εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο & τους ενεργειακούς ανταγωνισμούς

Ο λαός δεν είναι στην «ίδια βάρκα» με τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Στην κρίση και τα μνημόνια έλεγαν στον λαό να κάνει υπομονή για να έρθει ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη έλεγαν στον λαό να βάλει πλάτη για να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς. Τώρα ζητάνε νέες θυσίες στο όνομα των έκτακτων συνθηκών, του πολέμου, μίας νέας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης.

Αποδείχτηκε ότι η “πράσινη” ανάπτυξη της ΕΕ και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων για τον λαό σημαίνει ενεργειακή φτώχεια, αυξήσεις στις τιμές, χρηματιστήριο ενέργειας, κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων που εξασφάλιζαν φθηνότερη ενέργεια. Τώρα, η πολιτική της “ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία” σημαίνει επιπλέον αύξηση εισαγωγών του πανάκριβου αμερικανικού LNG και πιο βαθιά συμμετοχή της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο, με πολύμορφες συνέπειες για τον λαό.

Όταν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για «κοστολογημένα μέτρα» εννοούν:

Να τηρείται η “δημοσιονομική ισορροπία” της ΕΕ που σημαίνει κόφτης για όσα έχει ανάγκη ο λαός.

Να αυξάνονται οι πολεμικές-ΝΑΤΟϊκές δαπάνες.

Να μένουν άθιχτα τα προνόμια και τα κίνητρα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Βέβαια ο Αλ. Τσίπρας θα τους πείσει να αφήσουν κι ένα... μπουρμπουάρ από τα κέρδη τους ως “πατριωτική εισφορά”!

Να προχωράει παραπέρα η εμπορευματοποίηση της Υγείας, της Παιδείας και άλλων κρίσιμων τομέων για τους οποίους ο λαός βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παριστάνει την «αθώα» για το νέο κύμα ακρίβειας

Με ευθύνη της κυβέρνησης και τη συναίνεση του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης η χώρα έχει γίνει μέρος του ιμπεριαλιστικού πολέμου, που οδήγησε (και) στις τελευταίες ανατιμήσεις. Κυβερνήσεις μπορεί να άλλαξαν πολλές αλλά:

Ο λαός σταθερά πληρώνει το 95% του συνόλου των φόρων.

Ο ΦΠΑ παραμένει στο 24%, όπως τον νομοθέτησε το 2015 η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τη στήριξη των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Οι εφοπλιστές απολαμβάνουν συνταγματικά κατοχυρωμένες φοροαπαλλαγές. ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση την πρόταση του ΚΚΕ για την κατάργησή τους

Οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο εδώ και μία δεκαετία, από τότε που η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ νομοθέτησε για τους τραπεζίτες… “αναβαλλόμενο φόρο”!

Η κυβέρνηση και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης επανειλημμένα στη Βουλή έχουν απορρίψει προτάσεις του ΚΚΕ για τη στοιχειώδη ανακούφιση του λαού όπως:

Η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην Ενέργεια και του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.

Να μπει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας στη χονδρική αγορά και στους ενεργειακούς ομίλους.

Την κατάργηση του χρηματιστηρίου και την πλήρη επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων.

Να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και όχι η κοροϊδία της “κοινωνικής συμφωνίας” που υπέγραψε η κυβέρνηση της ΝΔ, οι βιομήχανοι και ο ελεγχόμενος ισόβιος πρόεδρος της ΓΣΕΕ Παναγόπουλος. Κοινός στόχος τους είναι ο κατώτατος μισθός να τραβάει προς τα κάτω τον μέσο μισθό και αυτό το αίσχος το ψήφισαν στη ΓΣΕΕ οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ/Ν. Αριστερά...

Την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης που αποτελεί “θηλιά” για τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους.

Πραγματικά αφορολόγητο πετρέλαιο και εγγυημένες τιμές στους αγρότες.

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ «ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ» ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ

Για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτήν την αλήθεια συγκαλύπτουν όλα τα άλλα κόμματα, είτε εμφανίζονται με τον μανδύα του “θεσμικού” είτε με τον μανδύα του “αντισυστημικού”.

Η σταθερότητα, που όλοι επικαλούνται, σημαίνει αστάθεια στη ζωή του λαού. Η δική τους σταθερότητα είναι τα κέρδη των λίγων, οι δεσμεύσεις τους σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, η πολιτική που φορτώνει συνεχώς νέα βάρη στον λαό. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους!

Απέναντι σε αυτήν τη “σταθερότητα”, η μόνη πραγματική απάντηση βρίσκεται στα χέρια του ίδιου του λαού: στην οργάνωση, στην αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ, στη σύγκρουση με αυτή την επικίνδυνη πολιτική.

Για να πάψει ο λαός να πληρώνει και να αρχίσει να κερδίζει!

Με το ΚΚΕ προχωράμε μπροστά, στο δρόμο της ανατροπής του συστήματος των πολέμων και της εκμετάλλευσης!