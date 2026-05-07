Τα στοιχεία της έκθεσης καταδεικνύουν ότι η πλειονότητα των γυναικών δολοφονήθηκε από άνδρες του στενού οικογενειακού ή συντροφικού περιβάλλοντος.

Ανησυχητικά στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών στην Τουρκία καταγράφει η τελευταία έκθεση της Ομοσπονδίας Γυναικείων Συλλόγων Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία 133 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, ενώ μόνο τον Απρίλιο καταγράφηκαν 31 θάνατοι γυναικών από ανδρική βία ή υπό ύποπτες συνθήκες.

Τα στοιχεία της έκθεσης καταδεικνύουν ότι η πλειονότητα των γυναικών δολοφονήθηκε από άνδρες του στενού οικογενειακού ή συντροφικού περιβάλλοντος. Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των θυμάτων, 10 γυναίκες ήταν παντρεμένες, 8 ανύπαντρες και 3 διαζευγμένες, ενώ για 10 γυναίκες δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί η οικογενειακή τους κατάσταση.

Η έκθεση δείχνει ότι οι νεότερες ηλικίες εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της θανατηφόρας βίας κατά των γυναικών. Το 41,9% των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 19 έως 35 ετών. Η νεότερη γυναίκα που δολοφονήθηκε ήταν 16 ετών και η μεγαλύτερη 66 ετών.

Η χρήση πυροβόλων όπλων παραμένει η συχνότερη μέθοδος δολοφονίας γυναικών στην Τουρκία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης. Από αυτές, οι 68 έχασαν τη ζωή τους από πυροβόλα όπλα, οι 25 από αιχμηρά αντικείμενα και οι 7 από στραγγαλισμό.

Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης ότι ο πιο επικίνδυνος χώρος για πολλές γυναίκες παραμένει το ίδιο τους το σπίτι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας, 93 γυναίκες δολοφονήθηκαν μέσα στις κατοικίες τους, 17 σε δημόσιους χώρους και 11 σε απομονωμένες περιοχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ