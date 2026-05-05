Ο Ερντογάν κατηγόρησε την Ευρώπη για κοντόφθαλμη στρατηγική και προκατάληψη.

Πυρά κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την οποία κατηγόρησε για κοντόφθαλμη στρατηγική και πως εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά.

«Σήμερα, η Ευρώπη χρειάζεται την Τουρκία περισσότερο από ό,τι η Τουρκία την Ευρώπη. Αύριο, αυτή η ανάγκη μόνο θα αυξηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε ομιλία πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του.

«Πρέπει να γίνει κατανοητό τώρα ότι η ΕΕ χωρίς την Τουρκία ως πλήρες μέλος δεν μπορεί να είναι παγκόσμιος παράγοντας», υπογράμμισε. «Δεν είμαστε μια χώρα που θυμούνται την ύπαρξή της μόνο όταν χρειάζεται, που χτυπούν την πόρτα της όταν είναι απαραίτητο και διαφορετικά την αγνοούν. Ούτε θα γίνουμε», συμπλήρωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε την ΕΕ να «εκτιμήσει πλήρως την εποικοδομητική» προσέγγιση της Άγκυρας, «να αποφύγει την εκμετάλλευσή της και να απέχει από ενέργειες και δηλώσεις που θα μπορούσαν να τη θέσουν σε κίνδυνο».

Υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν είναι όπως παλιά, αλλά και ότι «ο κόσμος δεν περιορίζεται στη σφαίρα επιρροής των δυτικών κρατών, όπως κάποτε». Κατηγόρησε την Ευρώπη για κοντόφθαλμη στρατηγική, προκατειλημμένη στάση απέναντι στην υποψηφιότητα της Άγκυρας και ότι εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά, αλλά παρόλα αυτά, συνέχισε, η Τουρκία «επέμεινε στις προσπάθειες για πλήρη ένταξη και διατηρεί στενές επαφές με ευρωπαϊκούς θεσμούς και κράτη- μέλη».

Τέλος, ο Ερντογάν κάλεσε όσους λαμβάνουν αποφάσεις στην Ευρώπη «να εγκαταλείψουν πολιτικές και ιστορικές προκαταλήψεις και να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη ειλικρινούς και ίσης σχέσης» με την Τουρκία.