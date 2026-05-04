Πτώση και στους τρεις βασικούς δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με το βλέμμα των αγορών να είναι στραμμένο στη Μέση Ανατολή, εν μέσω της κλιμάκωσης της κρίσης με το Ιράν.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 555,37 μονάδων (–1,13%), στις 48.941,90 μονάδες.

Παράλληλα,ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 46,64 μονάδων (–0,19%), στις 25.067,80 μονάδες.

Τέλος, ο διευευμένος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 29,37 μονάδων (–0,41%), στις 7.200,75 μονάδες.