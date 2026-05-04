Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.205,04 μονάδες.

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας το επίπεδο των 2.200 μονάδων, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.205,04 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,75%.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 199,86 εκατ. ευρώ, παραμένοντας κάτω από το όριο των 200 εκατ., με τα πακέτα να ανέρχονται σε 21,09 εκατ. ευρώ. Ο όγκος συναλλαγών έφτασε τα 28,83 εκατ. τεμάχια, με τη δραστηριότητα να εμφανίζει σημάδια κόπωσης μετά το αρχικά δυναμικό ξεκίνημα. Συνολικά, η εικόνα της αγοράς στο κλείσιμο ήταν θετική, με 84 μετοχές να καταγράφουν άνοδο έναντι 53 που έκλεισαν πτωτικά.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 5.582,99 μονάδες με άνοδο 0,75%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκε στις 2.900,46 μονάδες με κέρδη 0,94%.

Η Allwyn ξεχώρισε στο κλείσιμο με άνοδο 5,7% στα 12,79 ευρώ, ενώ η Viohalco ενισχύθηκε κατά 4,9% στα 15,42 ευρώ. Η Cenergy έκλεισε στα 24,54 ευρώ με κέρδη 2,94%, επεκτείνοντας το ανοδικό της σερί, ενώ η Metlen διαμορφώθηκε στα 35,82 ευρώ με άνοδο 2,34%. Θετικά κινήθηκαν επίσης η Helleniq Energy στα 10,10 ευρώ με +2,69% και η Motor Oil στα 38,7 ευρώ με +1,84%. Η ΔΕΗ έκλεισε στα 18,18 ευρώ με άνοδο 0,94%, καταγράφοντας και τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας.

Ο τραπεζικός δείκτης, παρά τις έντονες ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις, ολοκλήρωσε οριακά υψηλότερα στις 2.454,47 μονάδες με +0,09%.Στον τραπεζικό κλάδο, η Alpha Bank έκλεισε στα 3,44 ευρώ με άνοδο 1,18%, η Πειραιώς στα 8,02 ευρώ με +0,88% και η Εθνική στα 13,50 ευρώ με +0,56%. Αντίθετα, η Eurobank διαφοροποιήθηκε καθοδικά, κλείνοντας στα 3,60 ευρώ με απώλειες 2,04%.

Πιέσεις καταγράφηκαν και σε άλλους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με τη Jumbo να υποχωρεί στα 22,80 ευρώ (-1,89%), την ΕΥΔΑΠ στα 10,14 ευρώ (-1,36%) και την Aegean στα 11 ευρώ (-1,35%). Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, απώλειες σημείωσαν η Κρι Κρι (-1,22%) και η Alter Ego (-1,11%).