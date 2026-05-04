Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας το επίπεδο των 2.200 μονάδων, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.205,04 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,75%.
Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 199,86 εκατ. ευρώ, παραμένοντας κάτω από το όριο των 200 εκατ., με τα πακέτα να ανέρχονται σε 21,09 εκατ. ευρώ. Ο όγκος συναλλαγών έφτασε τα 28,83 εκατ. τεμάχια, με τη δραστηριότητα να εμφανίζει σημάδια κόπωσης μετά το αρχικά δυναμικό ξεκίνημα. Συνολικά, η εικόνα της αγοράς στο κλείσιμο ήταν θετική, με 84 μετοχές να καταγράφουν άνοδο έναντι 53 που έκλεισαν πτωτικά.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 5.582,99 μονάδες με άνοδο 0,75%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκε στις 2.900,46 μονάδες με κέρδη 0,94%.
Η Allwyn ξεχώρισε στο κλείσιμο με άνοδο 5,7% στα 12,79 ευρώ, ενώ η Viohalco ενισχύθηκε κατά 4,9% στα 15,42 ευρώ. Η Cenergy έκλεισε στα 24,54 ευρώ με κέρδη 2,94%, επεκτείνοντας το ανοδικό της σερί, ενώ η Metlen διαμορφώθηκε στα 35,82 ευρώ με άνοδο 2,34%. Θετικά κινήθηκαν επίσης η Helleniq Energy στα 10,10 ευρώ με +2,69% και η Motor Oil στα 38,7 ευρώ με +1,84%. Η ΔΕΗ έκλεισε στα 18,18 ευρώ με άνοδο 0,94%, καταγράφοντας και τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας.
Ο τραπεζικός δείκτης, παρά τις έντονες ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις, ολοκλήρωσε οριακά υψηλότερα στις 2.454,47 μονάδες με +0,09%.Στον τραπεζικό κλάδο, η Alpha Bank έκλεισε στα 3,44 ευρώ με άνοδο 1,18%, η Πειραιώς στα 8,02 ευρώ με +0,88% και η Εθνική στα 13,50 ευρώ με +0,56%. Αντίθετα, η Eurobank διαφοροποιήθηκε καθοδικά, κλείνοντας στα 3,60 ευρώ με απώλειες 2,04%.
Πιέσεις καταγράφηκαν και σε άλλους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με τη Jumbo να υποχωρεί στα 22,80 ευρώ (-1,89%), την ΕΥΔΑΠ στα 10,14 ευρώ (-1,36%) και την Aegean στα 11 ευρώ (-1,35%). Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, απώλειες σημείωσαν η Κρι Κρι (-1,22%) και η Alter Ego (-1,11%).