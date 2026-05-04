Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της λειψυδρίας αναμένεται να διαρκέσει τρεις μήνες.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας τέθηκε η Αστυπάλαια, ενώ παρατάθηκαν τα μέτρα στην Πάτμο για άλλους τρεις μήνες.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, απόφαση, με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών.

Η απόφαση αυτή εντείνει τις ανησυχίες στις τοπικές κοινωνίες της Αστυπάλαιας και της Πάτμου, καθώς η τουριστική περίοδος είναι προ των πυλών.