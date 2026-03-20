Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης θα ισχύσει στο νησί για τρείς μήνες.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Κέρκυρα εξαιτίας της λειψυδρίας, κατόπιν απόφασης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης θα ισχύσει στο νησί για τρείς μήνες και στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν έργα αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης και έργα για την αύξηση του αποθέματος νερού της περιοχής.

Η Κέρκυρα αποτελεί μία από τις περιοχές που βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικό πρόβλημα λειψυδρίας, με τους υπόγειους υδάτινους πόρους να εξαντλούνται να δέχονται τα τελευταία τουλάχιστον δύο υδρολογικά έτη μεγάλη πίεση.