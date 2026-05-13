Τελικά θα επαληθευτούν όσοι μιλούν για ένα απότομα θερμό καλοκαίρι με τον καύσωνα να κάνει εμφάνιση από τον Ιούνιο; Η απάντηση του Νίκου Καντερέ.

Διανύουμε αισίως τα μέσα του Μάη με την ζέστη να έχει κάνει την εμφάνισή της και πολλούς να αναφέρονται σε ένα θερμό καλοκαίρι με καύσωνες που θα δοκιμάσουν τις αντοχές μας από νωρίς. Τις τελευταίες μάλιστα μέρες γίνεται ιδιαίτερος λόγος για ένα έντονα θερμό καλοκαίρι με περιόδους καύσωνα, χωρίς όμως να μπορεί να υπάρξει από τώρα ακριβής πρόβλεψη για το πόσοι ή πόσο έντονοι θα είναι.

Στον απόηχο αυτών των σεναρίων ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος Νίκος Καντερές, δίνει μια πρώτη εμπεριστατωμένη απάντηση για το αν αναμένεται καύσωνας από νωρίς. Στην εκτίμησή του βασίζεται στα μετεωρολογικά δεδομένα των τελευταίων 40 ετών για τη χώρα μας με απαρχή το 1986. Σε κάθε περίπτωση σημειώνει ότι δεν υπάρχει «σίγουρη πρόβλεψη» ότι θα έχουμε συγκεκριμένο αριθμό καυσώνων από τώρα. Μάλιστα σημειώνει ότι το πόσο θερμό θα είναι το φετινό καλοκαίρι θα φανεί πιο καθαρά κοντά στον Ιούνιο, με πιο αξιόπιστες βραχυπρόθεσμες προβλέψεις. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος «Η εκτίμηση μου είναι ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για Ιούνιο» ενώ δεσμεύτηκε να επανέλθει με εμπεριστατωμένα στοιχεία για το τι αναμένεται για τον Ιούλιο.

Η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ

Θα έχουμε καύσωνες το καλοκαίρι; Επειδή γίνεται πολύς λόγος ότι φέτος το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα θερμό λόγω του El Ninio θα κάνω αναφορά πως ήταν το καλοκαίρι για κάθε μήνα Ιούνιο,Ιούλιο και Αύγουστο τα τελευταία 40 χρόνια από το 1986. Αρχικά το εν λόγο κλιματολογικό φαινόμενο παρατηρέίται εδώ και πάρα πολλά-πολλά χρόνια στο Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό και αφορά κυρίως τη Νότια Αφρική ,την Αυστραλία και τη Νότια Αμερική και ιδιαίτερα το Περού,όπου και καταλήγει τις ημέρες των Χριστουγέννων και γιαυτό πήρε το όνομα μικρό αγόρι δηλσδή Χριστός.Μάλιστα συνοδεύεται αυτή την εποχή με έντονα καιρικά φαινόμενα,αλλά και καλές και μεγάλες ψαριές αφού ανέρχονται ψυχρότερα νερά από το βάθος του Ωκεανού ανεβάζοντας μεγαλύτερα ψάρια.

Στις λίγες περιπτώσεις που το El Ninio είναι πολύ ισχυρό, πιθανόν να περνά τον Ισημερινό επηρεάζοντας τις ακτές του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών, πόσο μάλλον να περάσουν τον Ατλαντικό και φθάσουν να στη Βόρεια Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια μαζί με την κλιματική κρίση, λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, συνεδέθη και το εν λόγο φαινόμενο. στο οποιο σε αντιδιαστολή υπάρχει και το La Ninia ,για τη νότια ταλάντωση του Νότιου Ειρηνικού και την εξισορρόπηση.

Σε ότι αφορά τη συμμετοχή του El Ninio στην αύξηση του αέρα σε όλη την Υδρόγειο της μέσης θερμοκρασίας του . Για το φετινό Ιούνιο με βάση τα τελευταία 40 χρόνια και αρχή αναφοράς τους 37 βαθμούς, σαν έναρξη εισόδου σε καύσωνα. Για το μετεωρολογικό σταθμό της Νέας Φιλαδέλφειας 33 χρόνια (!!!!),που υπήρξαν .1 έως 4 ημέρες, για ολόκληρο το μήνα, με μέγιστες θερμοκρασίες από 37 βαθμούς,κυρίως, και άνω. 3 χρόνια με 7 ημέρες και .2 χρόνια με 8 ημέρες. Οι περισσότερες ημέρες ήταν το 2007 με αριθμό 10 ,εκ των οποίων οι 5 από 39 έως 46 βαθμούς,

Πρόπερσι το 2024 καταγράφηκαν 17 ημέρες εκ των οποίων οι 9 ήταν από 38 έως 44 βαθμούς και 8 ημέρες με 37άρια. Το 2023 που ήταν σε έξαρση το El Ninio ο Ιούνιος είχε μόνο 2 ημέρες με 37 βαθμούς.

Η εκτίμηση μου είναι ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για Ιούνιο. Για τον Ιούλιο, που έχει περισσότερο ενδιαφέρον, σε ένα μήνα με αναλυτικά στοιχεία,

