Την ανάγκη ενός σύγχρονου κράτους, ικανού να στηρίζει την ανάπτυξη, να διασφαλίζει τη διαφάνεια και να παρεμβαίνει στρατηγικά όπου απαιτείται, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και λοιπές διατάξεις.

Ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην τροπολογία που θεσπίζει, για πρώτη φορά, σαφές πλαίσιο συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών στις οποίες διαθέτει συμμετοχή, άμεσα ή έμμεσα, ανεξαρτήτως ποσοστού. Όπως ανέφερε, η ρύθμιση δίνει στο Δημόσιο ένα θεσμικό εργαλείο ώστε να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και να διατηρεί παρουσία σε επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας.

«Για πρώτη φορά θεσπίζουμε ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο που επιτρέπει στο Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών στις οποίες διαθέτει συμμετοχή», σημείωσε ο υπουργός, συνδέοντας τη ρύθμιση με τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ. Όπως είπε, η ΔΕΗ έχει μετατραπεί σε έναν σύγχρονο ενεργειακό όμιλο με κρίσιμο ρόλο για την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί βασικό πυλώνα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και της ενσωμάτωσης των ΑΠΕ.

Ο υπουργός τόνισε ότι η ενέργεια, σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αποτελεί ζήτημα ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας. «Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει», ανέφερε, απορρίπτοντας τόσο το μοντέλο του κράτους που παρεμβαίνει παντού όσο και τη λογική της πλήρους απουσίας κρατικής παρέμβασης.

Αναφερόμενος στον κορμό του νομοσχεδίου, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών DAC 8 και DAC 9. Η πρώτη αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για τα κρυπτοστοιχεία και τους παρόχους σχετικών υπηρεσιών, με στόχο την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και της αδιαφάνειας. Η δεύτερη συνδέεται με την εφαρμογή του παγκόσμιου ελάχιστου φορολογικού συντελεστή 15% για μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη θεσμοθέτηση των Tax Rulings, μέσω της Φορολογικής Δεσμευτικής Απάντησης. Όπως εξήγησε, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ζητούν εκ των προτέρων δεσμευτική ερμηνεία της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας για μελλοντικές συναλλαγές, με τη Διοίκηση να απαντά εντός 150 ημερών. Ο υπουργός χαρακτήρισε τη ρύθμιση εργαλείο ασφάλειας δικαίου, ιδίως για μεγάλες επενδύσεις και σύνθετες συναλλαγές.

Παράλληλα, παρουσίασε τις μειώσεις προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις, μεταξύ των οποίων η μείωση στα 100 ευρώ για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και η απαλλαγή από πρόστιμα για μικρά ποσά παρακρατούμενων και έμμεσων φόρων. Όπως είπε, πρόκειται για παρεμβάσεις κοινής λογικής που μειώνουν διοικητικά βάρη χωρίς να υπονομεύουν τη φορολογική συμμόρφωση.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στη μείωση κατά 30% του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος για επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, στη φορολογική αντιμετώπιση ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών πρώην εργαζομένων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και στις ρυθμίσεις για την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, με ειδική αναφορά στην Αλεξανδρούπολη και στη δημιουργία logistics hub.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη στήριξη των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, μέσω ενίσχυσης για την κάλυψη του κόστους μετάδοσης σήματος από την 1η Ιανουαρίου 2026 και για διάρκεια τριών ετών. Όπως είπε, η παρέμβαση αποσκοπεί στην προστασία της πολυφωνίας και της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στην ενημέρωση.

Τέλος, ο υπουργός παρουσίασε τις ρυθμίσεις για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού σε μια εταιρεία στρατηγικής σημασίας για την αμυντική βιομηχανία και την εθνική οικονομία.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο υπηρετεί μια συνολική στρατηγική που συνδυάζει διαφάνεια, ανάπτυξη, φορολογική συμμόρφωση, μείωση βαρών, επενδυτική ασφάλεια και κοινωνική δικαιοσύνη, καλώντας τους βουλευτές να το υπερψηφίσουν.