Ο Αλέξης Τσίπρας είχε ομιλία και η τροχαία «κέρναγε» πρόστιμα.

Η Τροχαία μοίραζε κλήσεις έξω από το θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, την ώρα της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, το απόγευμα της Τρίτης στην εκδήλωση «Η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής» που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας.

Η πληροφορία που ήρθε στο Dnews - με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για την εγκυρότητά της - δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη από την στήλη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως την ώρα της συγκέντρωσης του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι η τροχαία Αγίας Παρασκευής έκοβε κλήσεις σε όσους είχαν παρκάρει έξω από το σημείο.

Μάλιστα, οι μόνιμοι κάτοικοι, όπως αναφέρει πηγή, είχαν βγει στα μπαλκόνια και φώναζαν «ντροπή». Ο λόγος μάλλον της αντίδρασης των κατοίκων είναι ότι τις άλλες μέρες - και μάλλον υπό άλλες συνθήκες - η τροχαία δεν είναι και τόσο ένθερμη στις κλήσεις για παρκάρισμα στην συγκεκριμένη περιοχή, που είναι σχεδόν αδύνατο να βρεις πάρκινγκ...

Τώρα, ή τις άλλες μέρες οι πολίτες δεν παρκάρουν εκεί, άρα και δεν «πέφτουν» κλήσεις, ή πάλι έχει άλλη χάρη να κόβεις κλήση σε ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Ποιος ξέρει, ίσως και να είναι απλή σύμπτωση... Τυχαίο πάντως δεν το λες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΥΣ: Θα μπορούσε πάντως η τροχαία να βοηθούσε τον κόσμο να βρει ένα σημείο να αφήσει το όχημά του με ασφάλεια και όχι να μοιράζει 150άρια.