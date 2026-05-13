Όσοι διαβαίνουν το «κατώφλι» του «στρατηγείου» του πρώην πρωθυπουργού, εκτιμούν πως οι επιθέσεις από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, καθώς αναφέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ πιέζεται σε μεγάλο βαθμό από την ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα, στο πολιτικό προσκήνιο.

Στην αντεπίθεση περνούν πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, απαντώντας σε ιδιαιτέρως έντονο ύφος στη Χαριλάου Τρικούπη και στις επιθέσεις –που σε κάποιες φορές άγγιξαν τα όρια της φαιδρότητας- που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες στελέχη του ΠΑΣΟΚ εναντίον του πρωθυπουργού.

«Βολές» από Τεμπονέρα-Γαβρόγλου

Για αρκετά μεγάλο διάστημα, όσο η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα βρίσκονταν ακόμα σε επίπεδο φήμης, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε επιλέξει να μην πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον του. Αντίθετα, προτιμούσε να υπενθυμίζει ότι ο κ.Τσίπρας ηττήθηκε δύο φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 2019 και το 2023.

Τις τελευταίες, όμως, ημέρες κάτι φαίνεται να έχει αλλάξει στη στρατηγική με την οποία αντιμετωπίζει η Χαριλάου Τρικούπη τον πρώην πρωθυπουργό. Τα κορυφαία του στελέχη, στις τηλεοπτικές τους παρεμβάσεις, χρησιμοποιούν μια ρητορική η οποία είναι σαφώς σε διαφορετικό κλίμα από εκείνο του προηγούμενου διαστήματος και η οποία είναι επιπέδου… «τρίχας».

«Πουλέν του Μητσοτάκη» τον χαρακτήρισε ο Παναγιώτης Δουδωνής, «χρυσό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας» ο Θανάσης Γλαβίνας, για να φτάσουμε στο «βαμμένο μαλλί» της Βάσιας Αναστασίου. Όλα αυτά, από στελέχη ενός κόμματος που συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία, που πρωτοστάτησε μαζί της στο «αντΣΥΡΙΖΑ μέτωπο», που τροφοδότησε με μια ντουζίνα υπουργούς τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη και που έχει ψηφίσει το 70% των νομοσχεδίων της τελευταίας επταετίας, λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζουν το εγχείρημα Τσίπρα.

Την ίδια στιγμή, πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό απαντούν δημόσια και με σκληρό τρόπο στη Χαριλάου Τρικούπη. «Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Να πιστεύει κανείς ότι ο Τσίπρας βοηθάει τον Μητσοτάκη;», αναρωτήθηκε ο Κώστας Γαβρόγλου, μιλώντας στον Σκάι. «Νομίζω ότι ο κ.Ανδρουλάκης είναι υπό πίεση και κάτω από την πίεση δεν μπορεί να εκφραστεί με σοβαρό τρόπο», είπε ο γνωστός ακαδημαϊκός και πρώην υπουργός Παιδείας.

Ακόμα πιο έντονος, ήταν ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο Open, σημείωσε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχασε από τον Στέφανο Κασσελάκη και ονειρεύεται πως θα νικήσει τον Μητσοτάκη, συμπληρώνοντας πως «ακούσαμε από στελέχη του ΠΑΣΟΚ να μιλάνε για τρίχες και για γιόγκα. Αν αυτή είναι αντιπολίτευση που θέλει το ΠΑΣΟΚ, εμείς δεν θα ακολουθήσουμε».

Είναι προφανές ότι οι επιθέσεις αυτές δεν θα μένουν αναπάντητες και πως οι απαντήσεις προς τη Χαριλάου Τρικούπη θα είναι το ίδιο σκληρές από την πλευρά της Αμαλίας.