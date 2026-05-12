Εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής σε εξειδικευμένο κέντρο της Αμερικής για τον παίκτη του Survivor.

Το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου, ο Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης του Survivor, υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια που βρισκόταν μέσα στη θάλασσα, όταν τον χτύπησε ταχύπλοο.

Ο 22χρονος παίκτης φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό στα κάτω άκρα, ακρωτηριάζοντας το αριστερό πόδι, ενώ παραμένει στο νοσοκομείο του Άγιου Δομίνικου για την αποκατάστασή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αριστερό πόδι του Σταύρου Φλώρου ακρωτηριάστηκε από το γόνατο, ενώ έχει τραυματιστεί σοβαρά και στο δεξί κάτω άκρο.

Στη νέα ανακοίνωση της Acun Medya αναφέρεται ότι ο 22ρονος πλέον βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής σε εξειδικευμένο κέντρο της Αμερικής.

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, αστυνομία και λιμενικό σώμα συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.

Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη καθοδόν προς τον Άγιο Δομίνικο, καθώς από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε η άμεση μετάβασή τους δίπλα του.

Στον Άγιο Δομίνικο έχει ήδη φτάσει και ο Acun Ilıcalı.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στον Σταύρο και την οικογένειά του, με την ευχή για δύναμη και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του».