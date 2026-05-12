Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παίκτης του Survivor 2026, καθώς τραυματίστηκε από ταχύπλοο, ενώ βρισκόταν στη θάλασσα.
Στη φωτογραφία που δημοσιεύει η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», απεικονίζεται το σκάφος, το οποίο φέρεται να τραυμάτισε τον παίκτη.
Μαζί με τον παίκτη, ο οποίος βρισκόταν εκτός αγωνιστικού χώρου και έκανε ψαροντούφεκο, βρισκόταν ακόμη ένας συμπαίκτης του ο οποίος είδε μπροστά στα μάτια του το σοκαριστικό ατύχημα.
Ο πατέρας του ανέφερε οτι τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα, καθώς θα πρέπει να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του, ενώ έχει χάσει πολύ αίμα.
