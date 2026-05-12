Ένα παιδί σκοτώνεται κατά μέσο όρο κάθε εβδομάδα στη Δυτική Όχθη από τον Ιανουάριο 2025, συνολικά 70 για την περίοδο αυτή, όπως κατήγγειλε σήμερα το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (Unicef).

«Τα παιδιά πληρώνουν αβάσταχτο τίμημα λόγω της κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων και των επιθέσεων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Έτσι, από τον Ιανουάριο του 2025 έως σήμερα, τουλάχιστον ένα παιδί Παλαιστινίων σκοτωνόταν κατά μέσο όρο κάθε εβδομάδα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, που είναι υπό ισραηλινό έλεγχο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Unicef, Τζέιμς Έλντερ, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.