Πρώτη ματιά στην τρίτη σεζόν της σειράς The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Το Prime Video επιβεβαίωσε την ημερομηνία πρεμιέρας της τρίτης σεζόν της σειράς «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Τα Δαχτυλίδια της Δύναμης» (The Lord of the Rings: The Rings of Power), η οποία επιστρέφει το φθινόπωρο του 2026.

Η τρίτη σεζόν της επικής σειράς φαντασίας θα κάνει πρεμιέρα στις 11 Νοεμβρίου, όπως ανακοινώθηκε επίσημα, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Prime Video στο ετήσιο Upfront της Amazon.

Σημειώνεται ότι η σειρά αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τίτλους της πλατφόρμας, ενώ η πρώτη σεζόν παραμένει η μεγαλύτερη πρεμιέρα τηλεοπτικής σειράς στην ιστορία του Prime Video.

Θυμίζουμε ότι η σειρά «The Rings of Power» αφηγείται τα γεγονότα της Δεύτερης Εποχής στην ιστορία της Μέσης Γης. Το επικό δράμα διαδραματίζεται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα των βιβλίων «Το Χόμπιτ» και «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Τόλκιν και μεταφέρει τους θεατές σε μια εποχή κατά την οποία σφυρηλατήθηκαν μεγάλες δυνάμεις, βασίλεια ανέβηκαν στη δόξα και έπεσαν στην καταστροφή, απίθανοι ήρωες δοκιμάστηκαν, η ελπίδα κρεμόταν από μια κλωστή και ο μεγαλύτερος κακός που βγήκε ποτέ από την πένα του Τόλκιν απειλούσε να καλύψει όλο τον κόσμο με σκοτάδι.

Μετά από ένα χρονικό άλμα αρκετών ετών από τα γεγονότα της δεύτερης σεζόν, η τρίτη σεζόν διαδραματίζεται στο αποκορύφωμα του Πολέμου των Ξωτικών και του Σάουρον, καθώς ο Σκοτεινός Άρχοντας επιδιώκει να κατασκευάσει το Ένα Δαχτυλίδι που θα του δώσει το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να κερδίσει τον πόλεμο, να υποτάξει όλους τους λαούς στη θέλησή του – και τελικά να κυβερνήσει ολόκληρη τη Μέση Γη.

Στο καστ της σειράς του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, επιστρέφουν οι: Τσάρλι Βίκερς στον ρόλο του Σάουρον, Μόρφιντ Κλαρκ στον ρόλο της Γκαλάντριελ και Ρόμπερτ Αραμάγιο στον ρόλο του Έλροντ. Μεταξύ των νέων πρόσωπων στο καστ συγκαταλέγονται: ο Τζέιμι Κάμπελ Μπόουερ του «Stranger Things», ο Έντι Μάρσαν του «Ray Donovan», καθώς και οι Άντριου Ρίτσαρντσον, Ζούμπιν Βάρλα και Άνταμ Γιανγκ, των οποίων οι ακριβείς ρόλοι δεν είναι ακόμη γνωστοί.

Η επίσημη ανανέωση της τρίτης σεζόν ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ η παραγωγή ξεκίνησε στα Shepperton Studios του Ηνωμένου Βασιλείου λίγο αργότερα.