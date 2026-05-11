Βοηθήστε τις ντοματιές σας συνδυάζοντάς τες με δοκιμασμένους «συνεργάτες».

Η συγκαλλιέργεια είναι μια πρακτική αιώνων που βασίζεται στον συνδυασμό φυτών στον κήπο ώστε να ωφελούν το ένα το άλλο. Οι κήποι λειτουργούν ως αλληλοσυνδεδεμένες κοινότητες, όπου κάθε φυτό προσφέρει διαφορετικές υπηρεσίες: κάποια προσελκύουν ωφέλιμα έντομα, άλλα απομακρύνουν παράσιτα, ενώ ορισμένα βελτιώνουν την υγεία του εδάφους.

Όσοι έχουν καλλιεργήσει ντομάτες γνωρίζουν ότι είναι φυτά με μεγάλες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία και συχνά προσβάλλονται από ασθένειες των φύλλων και πολλά έντομα. Γι’ αυτό μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά από φυτά-συνοδούς που ενισχύουν την υγεία τους και αυξάνουν την παραγωγή.

Πώς επιλέγουμε τα φυτά που θα «συνοδεύσουν» τις ντομάτες

Κατά την επιλογή των φυτών που θα καλλιεργηθούν μαζί με τις ντομάτες, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παράσιτα της εκάστοτε περιοχής. Επιλέξτε φυτά που λειτουργούν ως «παγίδες» ή απωθητικά ώστε να περιορίζονται οι προσβολές.

Η επιλογή λουλουδιών πλούσιων σε νέκταρ μέσα και γύρω από τα λαχανικά ενισχύει τους πληθυσμούς ωφέλιμων εντόμων, συμπεριλαμβανομένων των επικονιαστών. Επίσης, τα φυτά εδαφοκάλυψης βοηθούν στη βελτίωση του εδάφους και στον έλεγχο ζιζανίων και παρασίτων.

Πολλές τεχνικές συγκαλλιέργειας μεταδίδονται από γενιά σε γενιά, όμως δεν είναι όλες αποτελεσματικές.

Τα φυτά που ακολουθούν έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά πως βοηθούν, ενώ ταξινομούνται ανάλογα με τα οφέλη που προσφέρουν.

Φυτά-«παγίδες»

Τα παρακάτω φυτά-παγίδες προσελκύουν τα παράσιτα μακριά από τις καλλιέργειες.

Ραπανάκι (Raphanus sativus var. radicula)

Φύτευση: 2–3 εβδομάδες πριν από τις ντομάτες.

Τα ραπανάκια προσελκύουν σκαθάρια και ψύλλους, προστατεύοντας τα νεαρά φυτά ντομάτας.

Μαυρομάτικα φασόλια (Vigna unguiculata)

Φύτευση: 2–3 εβδομάδες πριν από τις ντομάτες.

Λειτουργούν ως ζωντανό εδαφοκάλυμμα, περιορίζουν τα ζιζάνια, εμπλουτίζουν το έδαφος με άζωτο και προσελκύουν τις βρωμούσες μακριά από τις ντομάτες.

Φυτά που απομακρύνουν τα παράσιτα

Ορισμένα φυτά με έντονο άρωμα μπερδεύουν ή απωθούν έντομα.

Θυμάρι (Thymus vulgaris)

Φύτευση: τέλη άνοιξης.

Οι αρωματικές ουσίες του απωθούν έντομα ενώ λειτουργεί ως φυσικό εδαφοκάλυμμα.

Τριφύλλι βίκος (Vicia villosa)

Φύτευση: φθινόπωρο.

Βελτιώνει το έδαφος, μειώνει τη διάβρωση και περιορίζει ασθένειες όπως ο πρώιμος περονόσπορος.

Βασιλικός (Ocimum basilicum)

Φύτευση: τέλη άνοιξης.

Το άρωμά του καλύπτει τη μυρωδιά της ντομάτας και απομακρύνει θρίπες, αφίδες, ακάρεα και λευκές μύγες.

Φυτά που προσελκύουν ωφέλιμα έντομα

Τα άνθη πλούσια σε νέκταρ προσελκύουν επικονιαστές και φυσικούς εχθρούς των παρασίτων.

Άνηθος (Anethum graveolens)

Προσελκύει σφήκες, χρυσόμαλλες μύγες και άλλα αρπακτικά έντομα που τρέφονται με αφίδες και παράσιτα.

Alyssum (Lobularia maritima)

Παράγει μικρά άνθη πλούσια σε νέκταρ και βοηθά στον έλεγχο των αφίδων.

Κόλιανδρος (Coriandrum sativum)

Τα άνθη του προσελκύουν έντομα που καταπολεμούν σκαθάρια και σκουλήκια της ντομάτας.

Ρίγανη (Origanum vulgare)

Προσελκύει μέλισσες και αιωρούμενες μύγες, των οποίων οι προνύμφες τρέφονται με αφίδες και άλλα παράσιτα.

Φυτά που βελτιώνουν το έδαφος

Ορισμένα φυτά δρουν κυρίως... υπογείως.

Λευκό τριφύλλι (Trifolium repens)

Εμπλουτίζει το έδαφος με άζωτο, συγκρατεί το χώμα και περιορίζει τα ζιζάνια.

Χειμερινή σίκαλη (Secale cereale)

Καλλιεργείται τον χειμώνα για προστασία του εδάφους και φυσική καταστολή των ζιζανίων.

Κόκκινο τριφύλλι (Trifolium incarnatum)

Βελτιώνει τη γονιμότητα του εδάφους και λειτουργεί ως ζωντανό εδαφοκάλυμμα γύρω από τις ντομάτες.

Πηγή: Southern Living