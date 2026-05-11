Ο 58χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή στον οποίο θα απολογηθεί μεθαύριο.

Κατηγορούμενος για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα είναι ο 58χρονος ο οποίος το πρωί της Κυριακής μπήκε σε μπαρ , στη λεωφόρο Θησέως στην Καλλιθέα και πυροβόλησε με αυτόματο όπλο τύπου ούζι σε βάρος των εργαζομένων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία 43χρονη γυναίκα.

Σε βάρος του 58χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου καθώς για τα πλημμελήματα της οπλοχρησίας, της παράνομης κατοχής πυρομαχικών, των άσκοπων πυροβολισμών, της οπλοκατοχής (μαχαίρι) και της οπλοκατοχής (σπρέι πιπεριού)

Ο 58χρονος ο οποίος φέρεται πως ήταν σε κατάσταση μέθης, είχε εισβάλει στο μπαρ, φωνάζοντας «θα σας σκοτώσω όλους» και αφού παρενόχλησε την 43χρονη που δεν του επέτρεψε την είσοδο, πήγε στο αυτοκίνητό του, πήρε το όπλο και επέστρεψε, πυροβολώντας. Από τις σφαίρες χτυπήθηκε η 43χρονη στο λαιμό, την ωμοπλάτη και στην κάτω γνάθο ενώ ο 48χρονος συνελήφθη λίγα μέτρα μακριά από το μπαρ, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει με το αυτοκίνητό του.

Ο 58χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή στον οποίο θα απολογηθεί μεθαύριο.