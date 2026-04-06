Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας σε κεντρικό δρόμο της Καλλιθέας, όταν διανομέας παρέσυρε και τραυμάτισε ένα ανήλικο αγόρι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του kallitheapress.gr, το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Σπάρτης, όταν το παιδί, ηλικίας περίπου 11-12 ετών, φέρεται να βγήκε αιφνιδιαστικά στον δρόμο.

Ο οδηγός του οχήματος διανομής δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το παιδί και να το παρασύρει. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον ανήλικο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Μαρτυρίες από το σημείο αναφέρουν ότι το παιδί είχε τις αισθήσεις του, αλλά φώναζε έντονα από τον πόνο. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την ακριβή κατάσταση της υγείας του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου θα υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος των τραυμάτων και να εκδοθούν τα σχετικά ιατρικά πορίσματα.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.