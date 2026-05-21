Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης.

Μήνυση κατά αγνώστων υπέβαλε ο δήμος Θεσσαλονίκης στην εισαγελία για την πτώση πινακίδας που υποδεικνύει τον ποδηλατόδρομο σε σιδερένιο στύλο έξω από το κτήριο της ΧΑΝΘ, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το parallaximag.gr, η πινακίδα αποκολήθηκε από τη θέση της όταν ένα ΙΧ ανέβηκε παράνομα στο πεζοδρόμιο, χτυπώντας τη βάση της. Λίγο πιο μετά, η πινακίδα έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει μία γυναίκα στο κεφάλι.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να τις παραχθούν οι πρώτες βοήθειες αλλά και να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις δίχως να υπάρχει νεότερη ενημέρωση.