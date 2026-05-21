Εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό της νέας γραμμής παραγωγής φιαλών PET στο εργοστάσιο Σχηματαρίου, επένδυση ύψους €20 εκατ., σε σύνολο €180 εκατ. την τελευταία πενταετία.

Τη νέα γραμμή παραγωγής PET στο εργοστάσιο Σχηματαρίου της Coca-Cola Τρία Έψιλον εγκαινίασε την Τρίτη 19 Μαϊου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Coca-Cola HBC, κου Αναστάση Δαυίδ, του Διευθύνοντος Συμβούλου, κου Zoran Bogdanovic, της Chief Operating Officer, κας Νάγιας Καλογεράκη και του Γενικού Διευθυντή της Coca-Cola Τρία Έψιλον κoυ Svetoslav Atanasov, αναδεικνύοντας την ισχυρή θέση της Ελλάδας στον Όμιλο και την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της, στη χώρα και τις προοπτικές της.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργάτες και πελάτες της εταιρείας και εργαζόμενοι.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε ότι έχει επενδύσει πάνω από €180 εκατ. στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία. Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται η επένδυση των €20 εκατ. στη νέα γραμμή παραγωγής PET, καθώς και επιπλέον επένδυση €31 εκατ. για τη λειτουργία μέχρι το 2028 ενός νέου, σύγχρονου Κέντρου Logistics στην Αττική. Παράλληλα, ανακοινώθηκε δωρεά από το Ίδρυμα Coca-Cola HBC για την ενίσχυση της πυροπροστασίας του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας.

Ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Είναι ξεχωριστή η χαρά μου κάθε φορά που εγκαινιάζουμε μία νέα επένδυση στη χώρα και πάντα προσπαθώ να συμμετέχω σε τέτοιες ευχάριστες στιγμές. Πολύ περισσότερο σήμερα, καθώς ξεκινά μία καινούργια σημαντική γραμμή παραγωγής της Coca-Cola Τρία Έψιλον, μίας εταιρείας του Ομίλου Coca-Cola Hellenic που έχει ελληνικό DNA, γιορτάζει πια τα 75 δημιουργικά της χρόνια. Ουσιαστικά η επένδυσή σας συνιστά ένα άλμα παραγωγικότητας. Mαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί».

Ο κ. Αναστάσης Δαυίδ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Coca-Cola HBC, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας για την Coca-Cola HBC, δηλώνοντας: «Εδώ στην Ελλάδα μεγαλώσαμε, μέσα από μια σχέση συνέργειας και εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες, τους πελάτες, τους καταναλωτές μας και την Πολιτεία. Μαζί, κάναμε εκείνα τα βήματα και τις επενδύσεις που μας επέτρεψαν να αποκτήσουμε παγκόσμια παρουσία και να επεκτείνουμε διαρκώς τις δραστηριότητές μας. Σύντομα, η Coca-Cola Hellenic θα είναι παρούσα σε 43 χώρες, αγγίζοντας την καθημερινότητα 1,2 δισεκατομμυρίου ανθρώπων».

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Coca-Cola HBC, ανέφερε: «Σε όλες τις αγορές μας, η Coca-Cola HBC συνεχίζει να αναπτύσσεται με σκοπό και δυναμική. Η Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς μέρος αυτής της πορείας, αλλά βρίσκεται στον πυρήνα της. Πρόκειται για μία από τις ιδρυτικές μας αγορές, μια χώρα που έχει διαμορφώσει την ταυτότητά μας και, πάνω απ’ όλα, έναν τόπο όπου οι άνθρωποί μας ανεβάζουν συνεχώς τον πήχη μέσα από το ταλέντο, τη δέσμευση και την υπερηφάνειά τους. Οι σημερινές ανακοινώσεις ανεβάζουν τη συνολική μας επένδυση στην Ελλάδα σε πάνω από €180 εκατ. την τελευταία πενταετία. Πρόκειται για στρατηγικές, μακροπρόθεσμες αποφάσεις που αντανακλούν την εμπιστοσύνη μας στη χώρα, στο μέλλον της και στους ανθρώπους της».

Η κα. Νάγια Καλογεράκη, Chief Operating Officer του Ομίλου Coca-Cola HBC, υπογράμμισε: «Η σημερινή ημέρα δεν αφορά μόνο την έναρξη λειτουργίας μίας νέας γραμμή παραγωγής. Αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη ότι η Ελλάδα παράγει, εξελίσσεται και καινοτομεί. Το εργοστάσιο του Σχηματαρίου συνδυάζει ιστορία, εμπειρία, γνώση και ανθρώπους που εδώ και δεκαετίες αποδεικνύουν καθημερινά τι σημαίνει συνέπεια και ποιότητα. Πίσω από κάθε επένδυση βρίσκεται κάτι πιο ουσιαστικό: η εμπιστοσύνη σε αυτή τη χώρα, στους ανθρώπους της και στις δυνατότητές της. Στην ίδια φιλοσοφία σήμερα έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε, μέσω του Ιδρύματος Coca-Cola HBC, τη δωρεά ύψους €1 εκατ. για την πυροπροστασία του παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας. Γιατί πιστεύουμε ότι η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι υπόθεση όλων μας».

Με παρουσία και συνεχή δραστηριότητα στην Ελλάδα για σχεδόν 60 χρόνια, οι επενδύσεις αυτές αναδεικνύουν τον στρατηγικό προσανατολισμό και τη σταθερή, μακροπρόθεσμη δέσμευση του Ομίλου για βιώσιμη ανάπτυξη με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Η νέα υπερ-υψηλής ταχύτητας γραμμή παραγωγής PET συνιστά σημαντική ενίσχυση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας για το εργοστάσιο Σχηματαρίου. Η παραγωγική δυναμικότητα διπλασιάζεται σε όλες τις συσκευασίες - και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερδιπλασιάζεται - καθιστώντας τη γραμμή μια από τις ταχύτερες του Ομίλου Coca-Cola ΗΒC. Eνδεικτικά, για τις συσκευασίες 1 λίτρου, η παραγωγή αυξάνεται από 21.000 φιάλες/ώρα σε 50.000 φιάλες/ώρα.

Παράλληλα, ενσωματώνει καινοτόμα τεχνολογία που αντικαθιστά το πλαστικό περιτύλιγμα με χάρτινη λαβή, ενώ σε συνδυασμό με τον νέο, ελαφρύτερο σχεδιασμό φιάλης, καπακιού και ετικέτας, μειώνεται το πλαστικό κατά 520 τόνους ετησίως. Η ενεργειακή κατανάλωση περιορίζεται κατά 52% και οι εκπομπές CO₂e κατά 2.239 τόνους ετησίως.

Η επένδυση στο υπερσύγχρονο Κέντρο Logistics στην Αττική εντάσσεται στο πλαίσιο του τεχνολογικού μετασχηματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και AI εξασφαλίζει έξυπνες, αποδοτικές και αξιόπιστες λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας την ευελιξία και την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Με χωρητικότητα 33.000 παλέτες και δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 350 φορτηγών ημερησίως, θα αναβαθμίσει σημαντικά την εξυπηρέτηση πελατών σε ταχύτητα και ακρίβεια, ενώ θα αποτελέσει - μετά από τα αντίστοιχα κέντρα εταιριών λιανικής - το μεγαλύτερο Kέντρο Logistics εταιρείας καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα.

Η εγκατάσταση θα απασχολεί 50 εργαζόμενους, με νέες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης σε εργασιακό περιβάλλον με υψηλά πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας.

Ο κ. Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο, σημείωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που υποδεχόμαστε σήμερα τον Πρωθυπουργό στο εργοστάσιο Σχηματαρίου, το μεγαλύτερο εργοστάσιο αναψυκτικών και χυμών στην Ελλάδα, με περισσότερους από 400 εργαζόμενους. Με τέσσερις παραγωγικές μονάδες, παράγουμε το 96% των προϊόντων μας τοπικά, απασχολούμε πάνω από 1.800 ανθρώπους και εξάγουμε σε 16 διεθνείς αγορές. Οι σημερινές επενδύσεις ενισχύουν την ικανότητά μας να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας, καθιστώντας τον οργανισμό μας πιο ευέλικτο, ανθεκτικό και έτοιμο για το μέλλον. Επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη του Ομίλου Coca-Cola HBC στη χώρα, δημιουργώντας κοινή αξία για τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, τις τοπικές κοινότητες και το περιβάλλον».

To 2026 αποτελεί χρονιά με ιδιαίτερη σημασία για τον Όμιλο Coca-Cola HBC, που συμπληρώνει 75 χρόνια από την ίδρυσή του. Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνέπεια με πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην πρόληψη και την αποκατάσταση καταστροφών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων, η δωρεά που ανακοίνωσε η κα. Νάγια Καλογεράκη εκ μέρους του Ιδρύματος Coca-Cola HBC, θα δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της πυροπροστασίας του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με δωρεά από το Ίδρυμα Coca-Cola HBC, αξίας έως και €1 εκατ., σε συνεργασία με τον οργανισμό Global Water Partnership-Mediterranean, τον Δήμο Δελφών και την Πολιτική Προστασία του Δήμου Δελφών.

Πρόγραμμα ενίσχυσης της πυροπροστασίας του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της πυροπροστασίας και της ανθεκτικότητας τμήματος του παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας, ενός ζωντανού μνημείου φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που εκτείνεται από τους Δελφούς και την Άμφισσα έως τον Κορινθιακό κόλπο. Πρόκειται για έναν από τους αρχαιότερους και μεγαλύτερους συνεχόμενους ελαιώνες στην Ελλάδα, που καλύπτει περίπου 55.000 στρέμματα και περιλαμβάνει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, πολλά ηλικίας άνω των 3.000 ετών.

Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην ενίσχυση τόσο της πρόληψης όσο και της επιχειρησιακής ανταπόκρισης μέσω δράσεων όπως η αναβάθμιση αγροτικών δρόμων για την απρόσκοπτη πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την έγκαιρη αντιμετώπιση εστιών φωτιάς, καθώς και την ανάπτυξη μικρών αντιπυρικών ζωνών, η εγκατάσταση στρατηγικά τοποθετημένων δεξαμενών νερού καθώς και η εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης ανίχνευσης και παρακολούθησης πυρκαγιών.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 – 2026 υλοποιήθηκε η αποκατάσταση περιοχών της Αχαΐας μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, μέσω επιπλέον δωρεάς €1 εκατ. από το Ίδρυμα Coca-Cola HBC.