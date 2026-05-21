Ιδιαίτερα επιβαρυντικά είναι τα συμπεράσματα του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) για το πρόγραμμα προμήθειας και εγκατάστασης ψηφιακών υδρομέτρων σε δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), ένα έργο που χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ και έχει συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, οι ελεγκτές εντόπισαν ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ στελεχών δήμων, υπαλλήλων προμηθειών και εταιρειών εμπορίας υδρομέτρων, από την οποία προκύπτει συνεννόηση για τις τιμές, τις οικονομικές προσφορές και ακόμη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαγωνισμών. Τα ευρήματα φέρεται να καταδεικνύουν πρακτικές χειραγώγησης των διαγωνιστικών διαδικασιών με στόχο τη διαμόρφωση ευνοϊκών όρων υπέρ συγκεκριμένων προμηθευτών.

Η έρευνα της ΕΑΔ ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία πληροφοριοδότη το 2024, ο οποίος, αξιοποιώντας το πλαίσιο προστασίας μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, υπέβαλε αναφορά 28 σελίδων για ατασθαλίες σε περισσότερες από 50 προμήθειες δήμων και ΔΕΥΑ. Στην καταγγελία περιγράφονται περιπτώσεις υπερκοστολόγησης που φτάνουν έως και το 700%, καθώς και προσυνεννοημένες μελέτες που οδηγούσαν σε υπερδιαστασιολόγηση των έργων και στην προμήθεια μεγαλύτερου αριθμού υδρομέτρων από τον πραγματικά απαιτούμενο.

Το μέσο κόστος ανά έργο υπολογίζεται περίπου στα 9 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά εγκρίθηκαν 55 προτάσεις στο πλαίσιο της δράσης «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης». Τα ψηφιακά υδρόμετρα προορίζονταν να αντικαταστήσουν τα παλαιά αναλογικά συστήματα μέτρησης, προσφέροντας δυνατότητες άμεσου ελέγχου κατανάλωσης και εντοπισμού διαρροών.

Παράλληλα με την ΕΑΔ, την υπόθεση διερευνούν τόσο η Επιτροπή Ανταγωνισμού όσο και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λόγω της χρηματοδότησης του έργου από ευρωπαϊκούς πόρους. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε ήδη πραγματοποιήσει επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις του κλάδου από τον Ιούνιο του 2024, εξετάζοντας ενδεχόμενη οριζόντια σύμπραξη και νόθευση δημόσιων διαγωνισμών που σχετίζονται με την ψηφιακή διαχείριση δικτύων ύδρευσης.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι μάρτυρες με γνώση της υπόθεσης έχουν ήδη καταθέσει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ η ολοκλήρωση των παράλληλων ερευνών εκτιμάται ότι δεν αναμένεται εντός του έτους. Μέχρι στιγμής, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεν έχει δημοσιοποιήσει τους αποδέκτες του πορίσματος ούτε τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν.