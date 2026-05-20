Στο συρτάρι παραμένει το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» παρόλο που κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν προ μηνών ότι η πλατφόρμα δεν θα αργήσει να ανοίξει.

Ήδη ο προγραμματισμός για την έναρξη των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» έχει εκτροχιαστεί εντελώς καθώς το περσινό πρόγραμμα είχε ήδη ξεκινήσει από την 1η Μαΐου.

Η ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού δεν έχει αναφερθεί στο σχετικό πρόγραμμα συνεπώς, παραμένει άγνωστο πότε θα ξεκινήσουν (και αν;) οι αιτήσεις αλλά και από πότε θα μπορέσει να υπάρξει εξαργύρωση των vouchers.

Τα δύο χρονικά περιθώρια για διακοπές

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές περιόδους για τη χρήση του voucher:

Υψηλή περίοδος: από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026

Χαμηλή περίοδος: από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα χρήσης του υπολοίπου της κάρτας λήγει οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Πού και πώς χρησιμοποιείται η κάρτα

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει το κατάλυμα που επιθυμεί, καθώς δεν υπάρχει περιοριστική λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε



1. Καταλύματα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει τον κατάλληλο ΚΑΔ και τερματικό POS. Αυτό περιλαμβάνει:

ξενοδοχεία

ενοικιαζόμενα δωμάτια

camping

οργανωμένες κατασκηνώσεις

σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας

Παράλληλα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων, γεγονός που επιτρέπει στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν το voucher ακόμη και για σύντομες αποδράσεις ή city breaks.

2. Τρόποι πληρωμής

Η εξαργύρωση της επιδότησης γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά και μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους:

μέσω ανέπαφης πληρωμής (NFC) με smartphone

μέσω των online συστημάτων κρατήσεων των καταλυμάτων

με χειροκίνητη εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σε φυσικό POS.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν διακοπές σε προορισμούς της Ελλάδας.