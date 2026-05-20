Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και τεσσάρων μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 37χρονος Τούρκος υπήκοος και σε έναν χρόνο και 11 μήνες η 33χρονη σύζυγός του από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης για την υπόθεση με τα 201 φυσίγγια που εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητό τους στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Το ζευγάρι, που συνελήφθη την Κυριακή κατά τη διάρκεια τελωνειακού ελέγχου, δικάστηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι δύο καταδικασθέντες οδηγούνται στις φυλακές, ενώ η Εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει ακόμη αυστηρότερη ποινή, ζητώντας φυλάκιση 3,5 ετών.

Κατά την απολογία του, ο 37χρονος υποστήριξε ότι τα φυσίγγια παρέμειναν στο πορτμπαγκάζ από αμέλεια, αναφέροντας πως εργάζεται σε εταιρεία εμπορίας χρυσού στην Τουρκία και κατέχει νόμιμα όπλο για λόγους ασφαλείας. Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ωστόσο δεν αποδέχθηκε τον ισχυρισμό ότι η μεταφορά των πυρομαχικών έγινε χωρίς επίγνωση των συνεπειών.

Από την υπεράσπιση επισημάνθηκε ότι δεν βρέθηκε όπλο στην κατοχή του ζευγαριού και πως δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

