Ο 54χρονος δράστης φέρεται να πλησίασε τον 21χρονο ενώ εκείνος είχε ήδη πέσει στο έδαφος και να πυροβόλησε ξανά από πολύ κοντινή απόσταση.

Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες όλες οι σφαίρες που δέχθηκε τον πέτυχαν στον κορμό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ιατροδικαστές εντόπισαν πέντε διαμπερή τραύματα, ενώ μία βολίδα παρέμεινε στο σώμα του νεαρού. Παράλληλα, εξετάζεται τραύμα από πυροβολισμό στην πλάτη, καθώς έχει εντοπιστεί και σχετικό έγκαυμα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τέσσερις από τους πυροβολισμούς φαίνεται να έγιναν από απόσταση περίπου δύο έως τριών μέτρων, ενώ δύο ακόμη από πολύ κοντινή απόσταση. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι τελευταίες αυτές δύο βολές να ήταν χαριστικές. Παράλληλα, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί ποια από τις σφαίρες ήταν τελικά η θανατηφόρα, ωστόσο οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε τραύμα κοντά στη μασχάλη και τον θώρακα.

Tου έστησαν ενέδρα

Νέο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου Νικήτα στην Κρήτη και την απέλπιδα προσπάθειά του να ξεφύγει από τον 54χρονο δράστη. Στο υλικό φαίνεται ο νεαρός, αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, να προσπαθεί να αμυνθεί και να αποτρέψει τον ένοπλο 54χρονο που βρίσκεται απέναντί του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επιχειρεί να τραπεί σε φυγή για να σωθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 54χρονος τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε πισώπλατα, με τον νεαρό να δέχεται συνολικά έξι σφαίρες. Στο σημείο επικράτησε πανικός, με πολίτες να ακούγονται να φωνάζουν και να προσπαθούν να προστατευτούν από τους πυροβολισμούς. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πριν αποχωρήσει από το σημείο, ο δράστης φέρεται να κλώτσησε τον 20χρονο ενώ εκείνος βρισκόταν τραυματισμένος στο οδόστρωμα.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 54χρονος δράστης

Ο 54χρονος, περιγράφοντας τη στιγμή της δολοφονίας, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι συνάντησε τυχαία τον 21χρονο και θεώρησε πως δέχθηκε ειρωνική και άσεμνη χειρονομία. Στην απολογία του ανέφερε μεταξύ άλλων:«Εκείνη τη στιγμή έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Ένα μαύρο πέπλο σκέπασε το ήδη επιβεβαρυμένο και αρρωστημένο μυαλό μου. Θόλωσα, περιήλθα σε κατάσταση παροξυσμού και πλήρους ψυχικής ταραχής. Χωρίς να το καταλάβω, έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος.».

Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας απολογίας του, ο 54χρονος άλλοτε δήλωνε μετανιωμένος και άλλοτε εξέφραζε μίσος για τον 21χρονο που σκότωσε. «Δεν είχα κλείσει μάτι για τουλάχιστον 10 ημέρες. Έκλαιγα ασταμάτητα γιατί έφτανε η ημέρα της Αγίας Ειρήνης, που πριν από 9 χρόνια σκοτώθηκε σε τροχαίο ο ανιψιός μου, στο ίδιο ακριβώς σημείο με τον μονάκριβό μου», ανέφερε στην απολογία του ο 54χρονος. Τόσο ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του, υποστήριξαν ότι τη σπίθα του εγκλήματος άναψε μια χειρονομία του 21χρονου, κάτι που δεν έχει προκύψει από την έρευνα. «Επιστρέφοντας από το νεκροταφείο μαζί με την σύζυγο μου, βρισκόμουν ήδη σε εξαιρετικά επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση, βυθισμένος στη θλίψη και οδύνη για την απώλεια του γιου μου. Στον δρόμο προς το Ηράκλειο συνάντησα τυχαία τον 21χρονο και νόμιζα ότι με ειρωνεύτηκε με μία άσεμνη χειρονομία».

Δικηγόρος οικογένειας 21χρονου: «Προσχεδιασμένη η εκτέλεση» - «Η σύζυγος του δολοφόνου απειλούσε και τη μητέρα του 21χρονου»

Από την πλευρά της οικογένειας του 21χρονου θύματος, η δικηγόρος Αλεξάνδρα Σπανάκη υποστήριξε ότι πρόκειται για «προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξεις περιύβρισης του νεκρού, καθώς ενώ το παιδί ήταν νεκρό το χτυπούσε και το κλωτσούσε».

Όπως επίσης ανέφερε η κ. Σπανάκη, τα στοιχεία της δικογραφίας και τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων σε σχέση με το τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο γιος του 54χρονου και πως σύμφωνα με τα στοιχεία τόσο του πραγματογνώμονα που διόρισε εκείνη όσο και του πραγματογνώμονα που διορίστηκε με σχετική εντολή από την Τροχαία, «συνετέλεσε ουσιωδώς η κατασκευή του δρόμου στο σημείο εκείνο, ώστε να εκτραπεί το όχημα και τελικώς να προσκρούσει σε παρακείμενη κολόνα» και πως η ταχύτητα του οχήματος δεν ξεπερνούσε, όπως ανέφερε η ίδια, τα 70 χλμ. την ώρα.

