Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες του ο 54χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στην Αμμουδάρα της Κρήτης και η σύζυγός του.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι απολογίες των δύο πραγματοποιήθηκαν κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στα γραφεία της Ασφάλειας Ηρακλείου, στο Αστυνομικό Μέγαρο. Για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει αρχικά ότι η διαδικασία θα γινόταν τη Δευτέρα, ωστόσο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, παρουσία των συνηγόρων υπεράσπισής τους.

Μετά τις απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του 54χρονουκαι της συζύγου του.Σημειώνεται ότι η σύζυγος του 54χρονου βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο όταν έγινε η δολοφονία.

Όπως μεταδίδει το neakriti, στηναπολογία του ο 54χρονος φέρεται επικαλέστηκε την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν από τη στιγμή που σκοτώθηκε ο γιος του σε τροχαίο, όπου οδηγός ήταν ο 20χρονος.

Ο συνήγορος του 54χρονου μετέφερε πως ο πελάτης του εμφανίστηκε μετανιωμένος, χωρίς να μπορεί να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του. «Δεν ήμουν εγώ. Εγώ χάθηκα μαζί με το παιδί μου» φέρεται να ανέφερε κατά την απολογία του. «Το μόνο που έβλεπα μπροστά μου ήταν ο φονιάς του γιου μου».

Η σύζυγός του φέρεται να είπε ότι δεν πρόλαβε να αντιδράσει. «Το μόνο που πρόλαβα να φωνάξω "Μη Κώστα, μη"», ανέφερε η σύζυγός του. «Δεν τον αναγνώριζα. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος, που δεν ξέρω, δεν αναγνωρίζω πια», ανέφερε η 56χρονη.

