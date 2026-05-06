Η μητέρα του 17χρονου Γιώργου έναν χρόνο μετά τον θάνατό του είχε επιστρέψει στον τόπο που χάθηκε το παιδί της.

Συγκέντρωση στη μνήμη του παιδιού τους, ζητώντας παράλληλα, πραγματικά μέτρα για τη μάστιγα των τροχαίων, είχαν πραγματοποιήσει οι γονείς του 17χρονου, στο Ηράκλειο πριν ένα χρόνο.

Στο δυστύχημα στο οποίο σκοτώθηκε το παιδί τους, οδηγός ήταν ένας 20χρονος, στον οποίο ο πατέρας του Γιώργου, έστησε ενέδρα και τον δολοφόνησε με πέντε σφαίρες.

Ο 54χρονος αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του και αφαίρεσε τη ζωή του 20χρονου, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση του δυστυχήματος βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της προανάκρισης και δεν είχε οδηγηθεί στο ακροατήριο.

Η κραυγή της μητέρας για τον θάνατο του γιου της πριν ένα χρόνο

«Μια στιγμή ήταν αρκετή για να χαθούν τα πάντα… Ποιος μπορεί να γυρίσει τον χρόνο πίσω; Ποιος μπορεί να φέρει το παιδί μου ξανά στην αγκαλιά μου;»

Η φωνή της μάνας του 17χρονου Γιώργου δεν ήταν απλώς λόγια, ήταν ένας σπαραγμός που κουβαλούσε μέσα του όλο το βάρος της απώλειας. Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του παιδιού της, στάθηκε ξανά στο ίδιο σημείο όπου κόπηκε απότομα το νήμα της ζωής του, εκεί όπου μια στιγμή απερισκεψίας άλλαξε για πάντα τη ζωή της οικογένειάς της.

Μαζί με τον σύζυγό της, αντί για ένα τυπικό μνημόσυνο, επέλεξαν να οργανώσουν μια συγκέντρωση μνήμης. Συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές κρατούσαν λευκά μπαλόνια, ενώ οι γονείς, ντυμένοι στα μαύρα, έφεραν πάνω τους το ίδιο μήνυμα: «μονάκριβέ μας γιε».

«Για εμάς ήταν ο κόσμος όλος… και μέσα σε μια στιγμή, ο κόσμος αυτός χάθηκε», είπε, απευθύνοντας ένα ερώτημα που κανείς δεν μπορούσε να απαντήσει.

Ο 17χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο και μετά από 19 μέρες μάχης για τη ζωή, δεν τα κατάφερε. Από τότε, η ζωή των γονιών του είχε σταματήσει. Εκείνος, σύμφωνα με μαρτυρίες, κινούνταν σαν σκιά, πηγαίνοντας συνεχώς σε δικαστήρια και στο μνήμα του παιδιού του, αναζητώντας δικαιοσύνη που αργούσε.

