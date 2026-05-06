Γιατί θα απουσιάζει ο Καραμανλής.

Είναι μεγάλη η στιγμή σήμερα για τον Ευάγγελο Βενιζέλο καθώς αναδεικνύεται αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής και μάλιστα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Ίσως το ίδιο μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και οι παρουσίες που θα υπάρχουν, με πρώτη αυτή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Πολιτικά ωστόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το «αντιμητσοτακικό» μπλοκ που θα παραστεί στην εκδήλωση.

Μεταξύ αυτών ο Αντώνης Σαμαράς, ο Προκόπης Παυλόπουλος και ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης-ιδίως καθώς ο Ευ. Βενιζέλος είναι στο στόχαστρο του Μαξίμου.

Ο Κώστας Καραμανλής δεν θα παραστεί καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα παραβρίσκεται σε κάποια εκδήλωση με την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Β.Σκ.