Η αρνητική απάντηση στην Ντόρα.

Το πε και το έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη. Επισκέφθηκε χθες τον Κώστα Καραμανλή προκειμένου να του ζητήσει να παραβρεθεί στο συνέδριο της Ν.Δ.

Η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε την συγκεκριμένη απόφαση με το εξής σκεπτικό.

Αν πήγαινε στο συνέδριο μόνο για να ακούσει και να χειροκροτήσει θα ήταν ανακόλουθο μετά την κριτική στάση που έχει κρατήσει απέναντι στην κυβέρνηση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και κράτους δικαίου.

Αν πάλι αποφάσιζε να πάει στο συνέδριο να μιλήσει και να πει όσα πιστεύει θα υπήρχε ο κίνδυνος να τον κατηγορήσουν ότι δημιουργεί πρόβλημα στην παράταξη, την προεκλογική περίοδο. Έτσι επέλεξε την αποχή και τη σιωπή.

Λ.Ι