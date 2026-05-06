Τι επιλογές έχουν οι «Καραμανλικοί» που δεν έχουν ενσωματωθεί από τον Κυριάκο - Το κόμμα Σαμαρά και η αποχή.

Η Ντόρα Μπακογιάννη έφτασε στο γραφείο του Κώστα Καραμανλή με την κρυφή ελπίδα ότι θα μπορέσει να του αλλάξει άποψη και να τον πείσει να παραβρεθεί στο Συνέδριο της ΝΔ έστω και χωρίς να μιλήσει σε αυτό.

Από την αρχή της συνάντησης πρέπει να κατανόησε πως περισσότερες ήταν οι πιθανότητες να την πείσει ο πρώην πρωθυπουργός να ...μην πάει και η ίδια στο Συνέδριο παρά να παραστεί ο ίδιος.

Το μήνυμα του Κώστα Καραμανλή με την απουσία του από το Συνέδριο είναι σαφέστατο και ευκρινές σε όλους: «Δεν έχω καμία σχέση με το μόρφωμα Μητσοτάκη. Είναι Νέα Δημοκρατία, αλλά η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι ένα μεταλλαγμένο κόμμα που δεν έχει καμία σχέση με τις αρχές και τις αξίες της!».

Ο Κώστας Καραμανλής με την επιδεικτική απόφασή του να μην παραστεί στο Συνέδριο κόβει κάθε ψυχικό και πολιτικό δεσμό με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία αναμένοντας (ή προσμένοντας) την αλλαγή ηγεσίας της. Το ερώτημα είναι τι θα πράξουν οι «Καραμανλικοί» που δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο σύστημα Μητσοτάκη, όπως ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Θοδωρής Ρουσόπουλος και ουκ ολίγοι ακόμα.

Πρώτον, να ενισχύσουν το κόμμα που, όπως όλα δείχνουν, θα ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς σε λίγο χρονικό διάστημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεύτερον, να απέχουν από την εκλογική διαδικασία.

Όλα δείχνουν πάντως πως στις προσεχείς κάλπες ο πρώην πρωθυπουργός εμμέσως πλην διακριτά θα στηρίξει το κόμμα Σαμαρά.