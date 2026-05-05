Το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης εξετάζει σοβαρά το οικονομικό επιτελείο, με τα σχετικά σενάρια να περιλαμβάνουν συνέχιση του μέτρου και πέραν του Μαΐου. Αντίθετα, το fuel pass φαίνεται να απομακρύνεται ως επιλογή, καθώς προκρίνονται παρεμβάσεις που έχουν άμεση επίδραση στις τιμές της αγοράς. Η επιδότηση στην αντλία θεωρείται πιο αποτελεσματική, αφού μειώνει απευθείας το κόστος για όλους τους καταναλωτές.

Οι διεθνείς εξελίξεις, ιδίως η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, διατηρούν τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, άνω των 111–112 δολαρίων ανά βαρέλι. Το περιβάλλον αυτό περιορίζει τα περιθώρια για απόσυρση της στήριξης στο diesel.

Με βάση τις έως τώρα εκτιμήσεις, η επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο αναδεικνύεται ως το πιο αποτελεσματικό μέσο συγκράτησης των τιμών στην αντλία. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται η επέκτασή της, ακόμη και με ευέλικτο, μηνιαίο χαρακτήρα, ώστε να προσαρμόζεται στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών και στις δημοσιονομικές δυνατότητες.

Ήδη το μέτρο έχει παραταθεί για τον Μάιο, διατηρώντας την ενίσχυση στα 20 λεπτά το λίτρο (16 λεπτά προ ΦΠΑ), με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 55 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την προσπάθεια περιορισμού των αυξήσεων.

Η σημασία της παρέμβασης εκτείνεται πέρα από τους οδηγούς, καθώς το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί βασικό παράγοντα για τη λειτουργία των μεταφορών. Χρησιμοποιείται ευρέως από φορτηγά διανομής, ταξί, τουριστικά λεωφορεία και επαγγελματικά οχήματα, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών.

Η συγκράτηση της τιμής του diesel λειτουργεί ως «φρένο» σε νέες ανατιμήσεις, καθώς περιορίζει το μεταφορικό κόστος που ενσωματώνεται στις τελικές τιμές προϊόντων. Από τα τρόφιμα έως τα είδη πρώτης ανάγκης, τα καύσιμα αποτελούν κρίσιμο παράγοντα διαμόρφωσης των τιμών για τον καταναλωτή.

Παράλληλα, η επιδότηση συμβάλλει στον περιορισμό του κόστους μετακίνησης τόσο για επαγγελματίες όσο και για ιδιώτες, συγκρατώντας πιέσεις σε κόμιστρα και υπηρεσίες. Αυτό εξηγεί και γιατί το συγκεκριμένο μέτρο συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες παράτασης σε σχέση με άλλες μορφές στήριξης.