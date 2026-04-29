Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι κατά την υποβολή της αίτησης για το Fuel Pass.

Έως αύριο Πέμπτη 30 Απριλίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass 2026.

Το πρόγραμμα αφορά την περίοδο Απριλίου - Μαΐου 2026 και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής: έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με το όχημα και τον τόπο κατοικίας. Για αυτοκίνητα στην ηπειρωτική χώρα, προβλέπονται 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 40 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού, ενώ στις νησιωτικές περιοχές τα ποσά αυξάνονται σε 60 και 50 ευρώ αντίστοιχα. Για μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, η ενίσχυση ανέρχεται σε 30 ευρώ (ή 25 ευρώ μέσω ΙΒΑΝ) στην ηπειρωτική χώρα και σε 35 ευρώ (ή 30 ευρώ μέσω ΙΒΑΝ) στα νησιά.

Σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, η βασική αλλαγή είναι ότι η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για καύσιμα, αλλά και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Δεν επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών, ενώ το ποσό πρέπει να αξιοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται προσοχή: κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα και κάθε όχημα αντιστοιχεί σε έναν μόνο δικαιούχο. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας. Δικαίωμα συμμετοχής υπάρχει σε περιπτώσεις πλήρους κυριότητας, συγκυριότητας ή προσωπικής χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ στα εταιρικά leasing το συμβόλαιο πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντος.

Τέλος, σημαντικό είναι να ελεγχθεί η κατάσταση της αίτησης: αν εμφανίζεται ως «σε επεξεργασία από δικαιούχο», δεν έχει ολοκληρωθεί η υποβολή. Επισημαίνεται ότι εγκεκριμένες αιτήσεις δεν τροποποιούνται, ενώ όσοι δυσκολεύονται μπορούν να απευθυνθούν σε ΚΕΠ για την υποβολή έως την καταληκτική ημερομηνία.