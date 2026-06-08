Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Η τρυφερή ανάρτηση αφιερωμένη στον γιο τους.

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν την Κυριακή 7 Ιουνίου ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, καθώς έφεραν στον κόσμο ένα αγοράκι.

Το ζευγάρι φαίνεται να διανύει μία από τις ευτυχέστερες στιγμές της ζωής τους και με τον πρώην παίκτη του Survivor να μη μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό και την συγκίνησή του.

Το απόγευμα της Κυριακής, τόσο ο ίδιος όσο και η σύντροφός του δημοσίευσαν μία συγκινητική ανάρτηση έχοντας στο πλευρό τους ο ένας τον άλλον και τον καρπό του έρωτά τους.

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Το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου, ο Σάκης Κατσούλης δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο μέσω του οποίο εκφράζει τα βαθύτερα συναισθήματά του.

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Συγκεκριμένα, ανήρτησε μία φωτογραφία με τα ποδαράκια του μικρού και τη συνόδευσε γράφοντας: «Και ξαφνικά όλος μας ο κόσμος χωράει σε δύο μικρά ποδαράκια. Ευλογημένοι και ευγνώμονες. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τα χιλιάδες χιλιάδων μηνύματα αγάπης και τις υπέροχες ευχές σας».