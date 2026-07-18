Η FIFA ανέφερε ότι ο ρυθμός εντοπισμού τέτοιων αναρτήσεων ήταν 14 φορές υψηλότερος σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, κατά τη διάρκεια του οποίου είχαν αφαιρεθεί 470.000 αντίστοιχες δημοσιεύσεις.

Η υπηρεσία Social Media Protection Service (SMPS) της FIFA, η οποία έχει ως στόχο να προστατεύει ποδοσφαιριστές, ομάδες και αξιωματούχους από διαδικτυακές απειλές και κακοποιητική συμπεριφορά, εντόπισε περισσότερες από 7 εκατομμύρια αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ήταν δυνητικά επιβλαβείς ή υβριστικές κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο (18/7) η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία.

Η FIFA ανέφερε ότι ο ρυθμός εντοπισμού τέτοιων αναρτήσεων ήταν 14 φορές υψηλότερος σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, κατά τη διάρκεια του οποίου είχαν αφαιρεθεί 470.000 αντίστοιχες δημοσιεύσεις.

Η ομάδα της SMPS έχει εξετάσει περισσότερα από 500.000 μηνύματα που εντοπίστηκαν από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και στόχευαν ποδοσφαιριστές, προπονητές και αξιωματούχους κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παράλληλα, έχει αναφέρει στις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των διωκτικών αρχών, περισσότερες από 1.000 απειλές.

Η SMPS έχει ελέγξει και συντονίσει περισσότερες από 53 εκατομμύρια αναρτήσεις και σχόλια από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο ολοκληρώνεται την Κυριακή (18/7) με τον τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η FIFA είχε ανακοινώσει ότι τα ρατσιστικά μηνύματα αντιστοιχούσαν στο 11% των προσβλητικών δημοσιεύσεων που είχαν εντοπιστεί έως εκείνο το σημείο της διοργάνωσης.