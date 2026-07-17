Ο μικρός τελικός του Μουντιάλ 2026 θα είναι ο τελευταίος του Ντεσάν στον πάγκο της Γαλλίας, έπειτα από 14 χρόνια επιτυχιών στον πάγκο της εθνικής.

Πριν από τον μικρό τελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αγγλία, ο Ντιντιέ Ντεσάν ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την εθνική Γαλλίας, ολοκληρώνοντας μια πορεία 14 ετών στον πάγκο των «τρικολόρ». Ο Ντεσάν έχει γράψει με ανεξίτηλα γράμματα το όνομά του στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, καθώς το 1998 κατέκτησε τη διοργάνωση σαν παίκτης, ενώ το 2018 οδήγησε τη Γαλλία στην κατάκτηση του τροπαίου σαν προπονητής.

Η αναμέτρηση που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Κυριακής (19/7, 00:00) στο Μαϊάμι αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους Γάλλους, καθώς θα είναι ο τελευταίος αγώνας του 56χρονου τεχνικού, ο οποίος θα καθίσει για 187η και τελευταία φορά στον πάγκο της εθνικής ομάδας.

Η Γαλλία έφτασε στον μικρό τελικό μετά την ήττα με 2-0 από την Ισπανία στα ημιτελικά, ενώ η Αγγλία αποκλείστηκε από την Αργεντινή με 2-1.

Παρά την απογοήτευση του αποκλεισμού, οι διεθνείς της Γαλλίας θέλουν να κλείσουν τη διοργάνωση με θετικό αποτέλεσμα, κυρίως για να αποχαιρετήσουν με νίκη τον άνθρωπο που οδήγησε την ομάδα σε μεγάλες επιτυχίες.

Στην τελευταία του συνέντευξη Τύπου πριν από αγώνα ως προπονητής της εθνικής, ο Ντεσάν εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος.

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«Είναι ό,τι πιο όμορφο μου έχει συμβεί. Μου πήρε 25 χρόνια από τη ζωή μου και είναι κάτι που σε σημαδεύει. Μένουν ανεξίτηλες αναμνήσεις. Όμως, το σημαντικό βρίσκεται πάντα μπροστά μας», δήλωσε.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη στενοχώρια του για τον αποκλεισμό από την Ισπανία, τονίζοντας:

«Πρέπει να πονάει, και ευτυχώς που πονάει».

«Η απογοήτευσή μας είναι ανάλογη των φιλοδοξιών μας. Είναι λογικό να υπάρχουν πολλοί απογοητευμένοι. Όμως, όταν φοράς αυτή τη φανέλα, ανεξάρτητα από τον αγώνα της εθνικής Γαλλίας, το καθήκον όλων μας είναι να δώσουμε τα πάντα το Σάββατο, γιατί είναι ο τελευταίος... της διοργάνωσης».

{https://x.com/SancadillaNorte/status/2078177672207671493}

Αλλαγές στην ενδεκάδα

Ο Ντεσάν αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στον μικρό τελικό, τόσο λόγω τραυματισμών όσο και για να δώσει χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν αρκετά στη διοργάνωση.

Εκτός αποστολής θα μείνει ο Γουίλιαμ Σαλιμπά, ο οποίος συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση και αποχώρησε τραυματίας από τον ημιτελικό με την Ισπανία. Αμφίβολος θεωρείται και ο δεύτερος τερματοφύλακας, Μπρις Σαμπά, που τραυματίστηκε στη γάμπα κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Ο Γάλλος τεχνικός άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξει rotation, χωρίς όμως να υποβαθμίσει τη σημασία της αναμέτρησης.

«Δεν υπάρχουν... κουρείς. Είναι ένας κανονικός αγώνας. Με βάση τους παίκτες που έχω στη διάθεσή μου και κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις, ναι, θα κάνω αλλαγές. Κάποιοι δεν μπορούν να αγωνιστούν και υπάρχουν κι άλλοι λόγοι που κατανοώ και οι οποίοι θα επηρεάσουν τις επιλογές μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το κίνητρο του Εμπαπέ

Ένα από τα πρόσωπα του αγώνα αναμένεται να είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο αρχηγός της Γαλλίας έχει αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια της διοργάνωσης και, παρά τις ενοχλήσεις στον αστράγαλο, δύσκολα θα μείνει εκτός.

Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης εξακολουθεί να κυνηγά τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του Μουντιάλ, έχοντας σημειώσει οκτώ γκολ, όσα και ο Λιονέλ Μέσι. Παράλληλα, βρίσκεται πολύ κοντά και σε ένα ακόμη ιστορικό επίτευγμα, καθώς μετρά ήδη 20 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων, ένα λιγότερο από τον Αργεντινό, που βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Για τη Γαλλία, πάντως, το μεγαλύτερο διακύβευμα δεν είναι μόνο η κατάκτηση της τρίτης θέσης, αλλά και το ιδανικό «αντίο» στον Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος ολοκληρώνει έναν ιστορικό κύκλο στην τεχνική ηγεσία των «μπλε».

«Η αυλαία πέφτει αύριο», ήταν τα τελευταία λόγια του Γάλλου τεχνικού πριν από το φινάλε της θητείας του.