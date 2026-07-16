Η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 την Κυριακή.

Τι και αν βρέθηκε να χάνει με 1-0, η Αργεντινή έχει αποδείξει στη νοκ αουτ φάση του Μουντιάλ 2026 δεν πρέπει να τη ξεγράφεις ποτέ. Με μία συγκλονιστική ανατροπή στα τελευταία λεπτά η «Αλπισελέστε» κέρδισε με 2-1 την Αγγλία, η οποία για άλλη μία μεγάλη διοργάνωση... δεν μπόρεσε να το φέρει σπίτι.

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης κύλησε χώρις μεγάλες φάσεις, ωστόσο είχε ιδιαίτερη ένταση, καθώς αμφότερες οι ομάδες έκαναν σκληρά μαρκαρίσατα. Η Αργεντινή δεν άφησε την Αγγλία να επιβάλει τον ρυθμό της, η οποία προς το φινάλε του πρώτου μέρους κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα. Ενδεικτικό της σκληρότητας είναι τα 19 φάουλ στο πρώτο μόλις 45λεπτο.

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Η Αγγλία άνοιξε το σκορ του ημιτελικού στο 55΄. Ο Ρότζερς έκανε τη σέντρα, ο Γκόρντον «έφυγε» στην πλάτη του Μολίνα και έκανε το 1-0.

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Η Αργεντινή έψαξε άμεσα αντίδραση, απειλώντας πολλάκις την εστία του Πίκφορντ. Στο 69΄ ο Άγγλος τερματοφύλακας απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Γκονζάλες.

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Στο 75΄ το δοκάρι έσωσε την Αγγλία στην κεφαλιά του ΜακΆλιστερ.

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Η λύση για την Αργεντινή ήρθε στο 85΄. Η Αγγλία είχε κλειστεί στα καρέ της και ο Μέσι είδε αμαρκάριστο τον Ένζο Φερνάντες έξω από τη μεγάλη περιοχή, του έστρωσε την μπάλα και εκείνος με καταπληκτικό σουτ έκανε το 1-1.

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Η μεγάλη ανατροπή έγινε στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ με κεφαλιά υπέγραψε το 2-1.

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Με το σφύριγμα της λήξης οι Αργεντίνοι ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς. Για δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο η «Αλμπισελέστε» βρίσκεται στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία.