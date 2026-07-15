Η 7χρονη κόρη της οικογένειας τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο στη Χαλκιδική.

Οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα τρία θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική: η 28χρονη μητέρα, ο 35χρονος πατέρας και το 6 μηνών βρέφος τους. Η επτάχρονη κόρη της οικογένειας τραυματίστηκε σοβαρά.

Το ΙΧ της οικογένειας συγκρούστηκε μετωπικά με βυτιοφόρο το οποίο οδηγούσε 44χρονος, περίπου στις 18:20 της Τετάρτης, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών- Σιθωνίας, στη Χαλκιδική, κοντά στη Μεταμόρφωση. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το όχημα των Μολδαβών εκτοξεύτηκε εκτός του δρόμου.

Χαλκιδική: Νεκρή ανασύρθηκε η 28χρονη και το βρέφος, υπέκυψε στα τραύματά του ο 35χρονος

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή η 28χρονη μητέρα και η έξι μηνών κόρη της οικογένειας. Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον 35χρονο πατέρα, που οδηγούσε το όχημα, ο οποίος είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Λίγο μετά τις 22:30 έγινε γνωστό από το νοσοκομείο πως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 35χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Η επτάχρονη κόρη της οικογένειας απεγκλωβίστηκε επίσης σοβαρά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Ο 44χρονος που οδηγούσε το βυτιοφόρο δεν τραυματίστηκε. Το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ