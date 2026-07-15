Το δεύτερο παιδί της οικογένειας τραυματίστηκε στο τροχαίο στη Χαλκιδική.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, καθώς ο πατέρας της οικογένειας υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ νεκροί είχαν ανασυρθεί νωρίτερα η μητέρα και το βρέφος του ζευγαριού.

Ο πατέρας απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένος, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα. Με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο ίδιο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί και το άλλο παιδί της οικογένειας, περίπου επτά ετών, το οποίο επίσης τραυματίστηκε στο τροχαίο, αλλά πιο ελαφρά σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης, περίπου στις 18:20, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βυτιοφόρο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ΙΧ με πινακίδες Μολδαβίας- στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια- στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου - Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, της Χαλκιδικής.

Από τη σφοδρή σύγκρουση το ΙΧ της οικογένειας εκτοξεύτηκε από τον δρόμο και ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους η μητέρα και το βρέφος. Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ για πολλή ώρα, όμως δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί. Ο πατέρας και το άλλο, ανήλικο, παιδί της οικογένειας διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Εκεί, δυστυχώς υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

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Στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος έσπευσαν οχτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα. Με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από τα συντρίμμια τα τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο ΙΧ.

Εξαιτίας του τροχαίου διακόπηκε σε εκείνο το σημείο η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου- Αγίου Νικολάου. Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτηρίων, αλλά σταδιακά αποκαθίσταται η κυκλοφορία.

Λέσβος: Δύο νεκρές σε τροχαίο, στο ίδιο σημείο που σκοτώθηκαν δύο νέοι

Στη Λέσβο, δύο γυναίκες σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα, στη συμβολή των οδών Μυτιλήνης- Θέρμης με τον περιφερειακό δρόμο της Μόριας.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε και προσέκρουσε με δύναμη σε κολώνα φωτισμού, με συνέπεια να ανασυρθούν νεκρές από το όχημα μια 61χρονη και μια 59χρονη, που έκαναν διακοπές στο νησί.

Στο ίδιο σημείο σκοτώθηκαν δύο νέοι, 17 και 19 ετών, πριν από 1,5 μήνα. Τότε, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε και προσέκρουσε σε κολώνα δημόσιου φωτισμού.

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